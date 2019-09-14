Son Dakika Haberleri: Genel Sekreter Keleş'ten İl Müdürü Yıldız'a ziyaret
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Genel Sekreter Keleş'ten İl Müdürü Yıldız'a ziyaret

2 saat önce

Türkiye Boks Federasyonu Genel Sekreteri Halit Keleş, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız'ı ziyaret etti.

Genel Sekreter Keleş'ten İl Müdürü Yıldız'a ziyaret, System.String[]

Türkiye Boks Federasyonu Genel Sekreteri Halit Keleş, Bilecik Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürü Aslan Yıldız'ı ziyaret etti.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Müdürü Yıldız, konuğuna teşekkür etti. Ardından bir açıklamada bulunan Yıldız, "Alt Minik Erkekler Ferdi Türkiye Boks Şampiyonası için ilimizde bulunan Türkiye Boks Federasyonu Genel Sekreteri Halit Keleş bizleri ziyarette bulundular. Kendilerine nazik ziyaretinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - BİLECİK

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Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 12:53 Kaynak: İHA
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