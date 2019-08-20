Son Dakika Haberleri: Genk'in antrenörleri Samsun'da
Son Dakika Spor Haber

Genk'in antrenörleri Samsun'da

1 saat önce

Yılport Samsunspor Futbol Akademisi İş Birliği Protokolü kapsamında, Genk'in 3 antrenörü Samsun'a gelerek Yılport Samsunspor'un U-14 ve U-16 antrenmanlarını takip etti.

Genk'in antrenörleri Samsun'da, System.String[]
Yılport Samsunspor Futbol Akademisi İş Birliği Protokolü kapsamında, Genk'in 3 antrenörü Samsun'a gelerek Yılport Samsunspor'un U-14 ve U-16 antrenmanlarını takip etti.
Belçika Birinci Lig ekiplerinden ve 2018-2019 sezonu şampiyonu KRC Genk ile yapılan eğitim protokolü doğrultusunda Yılport Samsunspor'a gelen; KRC Genk Akademi Sportif Direktörü Koen Daerden, KRC Genk eski teknik direktörü ve scout olan Jos Daerden ve Thibaut Courtois ile Simon Mignolet gibi dünyaca ünlü kalecileri keşfeden ve yetiştiren akademi kaleci antrenörü ve altyapı scout ekibinden Poll Peters, 5 gün boyunca antrenmanları takip ederek gözlemlerde bulunacak.
Bugünkü program doğrultusunda Yılport Samsunspor'un altyapı tesislerinin fiziki şartları, takımların antrenman planları ve akademi grupların mevcut durumları hakkında yapılan sunumları inceleyen ve Elit Lig'de mücadele eden U17 takımının antrenmanını takip eden KRC Genk antrenörleri, bu bilgiler ışığında bir rapor hazırlayarak Yılport Samsunspor'a sunacak. Ayrıca Belçikalı antrenörler, KRC Genk kulübünün yapısı ve akademi işleyişi ile ilgili de sunum yapacak.


Samsunspor, Futbol, Samsun, Genk, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 06:17 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


ABD'de 125 yıllık madeni para 1,32 milyon dolara satıldı
Galatasaray, PFDK'ya sevk edildi Inter, Emre Belözoğlu'nun Lazio'ya attığı golü paylaştı! Fenerbahçe, Khouma Babacar için 7 milyon euroyu gözden çıkardı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.8.2019 20:03:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Genk'in antrenörleri Samsun'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]