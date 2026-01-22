Gerçek Ötesi Belgeseli Fantasporto'ya Seçildi - Son Dakika
Gerçek Ötesi Belgeseli Fantasporto'ya Seçildi

Gerçek Ötesi Belgeseli Fantasporto\'ya Seçildi
22.01.2026 14:36
Alkan Avcıoğlu'nun yapay zeka ile ürettiği belgesel, Portekiz'deki Fantasporto Festivali'nde yarışacak.

Tamamı yapay zeka araçlarıyla üretilen, Alkan Avcıoğlu imzalı belgesel "Gerçek Ötesi (Post Truth)", Fantasporto Uluslararası Film Festivali'nin ana yarışmasına seçildi.

Dünya prömiyeri önceki yıl A-listesi statüsündeki Varşova Film Festivali'nde yapılan ve İtalya'daki FrontDoc'tan "Seyirci Ödülü" ile dönen belgesel, uluslararası yolculuğuna Portekiz'deki festivalle devam ediyor.

Film, 27 Şubat-8 Mart'ta düzenlenecek ve bu yıl 46. yaşını kutlayacak festivalin "Cinema Fantastico" adlı ana yarışmasında "Büyük Ödül" için jüri karşısına çıkacak.

Ustaların keşif noktası

Portekiz'in Porto şehrinde düzenlenen ve Variety tarafından dünyanın en iyi 25 festivalinden biri olarak gösterilen Fantasporto, fantastik ve korku sinemasının dünyadaki en prestijli duraklarından biri olmasının yanı sıra yeni yönetmenler için önemli bir "keşif noktası" kabul ediliyor.

Festivalin ana yarışması bugüne dek David Fincher (Seven), Guillermo del Toro (Cronos), David Cronenberg (Scanners), Peter Jackson (Braindead), Danny Boyle (Shallow Grave), Wachowski Kardeşler (Bound) ve Alejandro Gonzalez Inarritu (Amores Perros) gibi ustaları kariyerlerinin başında ağırlayıp ödüllendirerek dünya sinemasına kazandırdı.

Teknolojiyle kurulan ilişki sorgulanıyor

"Gerçek Ötesi" belgeseli, Endüstri Devrimi'nden Silikon Vadisi'ne uzanan geniş bir anlatı zinciri üzerinden teknoloji ile kurulan ilişkiyi sorgularken, gerçeklik kavramının değerini yitirdiği bugüne keskin bir bakış atıyor. ???????

Yaklaşık 2 yıl süren prodüksiyon süreci Spongeworthy Studio çatısı altında gerçekleştirilen film için 60 saate yakın görüntü havuzu oluşturuldu ve binin üzerinde müzik üretildi.

Filmin soundtrack albümü Aralık 2025'te Tamar Records etiketi ile plak, CD ve dijital formatlarda piyasaya çıktı.???????

Kaynak: AA

Yapay Zeka, Teknoloji, Portekiz, Belgesel, Sinema, Güncel, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gerçek Ötesi Belgeseli Fantasporto'ya Seçildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Gerçek Ötesi Belgeseli Fantasporto'ya Seçildi
