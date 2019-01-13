Gercüş Kırkat Gölet'i Doluluk Oranında Yüzde 100'ü Aşınca Taştı
1 saat önce
Gercüş Kırkat Gölet'i doluluk oranında yüzde 100'ü aşınca taştı -Gölün dolup taşmasıyla birlikte güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, gölün şelale kısmında hatıra fotoğrafları çektiBATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesinde 1985 yılında sulama amacıyla yapılan Gercüş Kırkat Gölet'inde doluluk...
Gercüş
Kırkat Gölet'i doluluk oranında yüzde 100'ü aşınca taştı
-Gölün dolup taşmasıyla birlikte güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, gölün şelale kısmında hatıra fotoğrafları çekti
BATMAN - Batman
'ın Gercüş ilçesinde 1985 yılında sulama amacıyla yapılan Gercüş Kırkat Gölet'inde doluluk oranı yüzde 100'ün üzerine çıkınca taşmaya başladı.
Yağışların bol olması ve yağan karın ardından göletin doluluk oranı yüzde 100'ü aştı. Gölün dolup taşmasıyla birlikte güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, gölün şelale kısmında hatıra fotoğrafları çekti. Gölde fotoğraf çeken Duran Köseoğlu "Bu sene güneydoğu turuna çıkmıştık Gercüş'e geldik ve bu gölette çok güzel bir şelale var. Millette buraya geliyor, güzel fotoğraflar çekiyor, bizde bunu değerlendirelim dedik ve geldik gerçekten çok güzelmiş. Gercüş'e ayrı bir hava katmış. Geçen sene bu vakitlerde taşmamıştı hatta geçen sene yağışlar az olduğundan dolayı gölette hiç su bile kalmamıştı. Bu sene ise yağışların bol olmasıyla çok güzel olmuş ve gayet mutlu olduk" dedi.
Bu sene yağışların fazla olmasıyla birlikte ekinlerden iyi bir verim alacaklarını belirten Ömer Barlak "Bu sene göletimiz çok erken taştı, bereketli bir yıl olacak, görüntüyü görüyorsunuz maşallah gölet taşmış" diye konuştu.
Fuat Güneş ise güneşli havayı fırsat bilerek gölet civarına gezmeye geldiklerini söyledi. Güneş, "Bizde gölün etrafına geldik ve şu anda şelale kısmında fotoğraflar çekiyoruz. Bu sene çok erken gölümüz taştı bereketli bir yıl beklentimiz olacak inşallah" şeklinde konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 03:31 Kaynak: İHA
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