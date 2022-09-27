GERCÜŞ'TE KÖYÜN GENÇLERİ FARKINDALIK İÇİN ÇEVRE TEMİZLİĞİ YAPTI - Son Dakika
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GERCÜŞ'TE KÖYÜN GENÇLERİ FARKINDALIK İÇİN ÇEVRE TEMİZLİĞİ YAPTI

27.09.2022 14:05

BATMAN'ın Gercüş ilçesi Akyar köyünde gençler farkındalık yaratmak amacıyla gönüllü olarak köy içerisindeki ve dışındaki çöpleri topladı.

BATMAN'ın Gercüş ilçesi Akyar köyünde gençler farkındalık yaratmak amacıyla gönüllü olarak köy içerisindeki ve dışındaki çöpleri topladı.

Gercüş ilçesine bağlı Akyar köyünde yaşayan gençler, gönüllü olarak toplanıp, farkındalık oluşturmak amacıyla çöp topladı. Çuvallarla köy içinden ve dışından yaklaşık 1 kamyon çöp toplandı. İl Özel İdaresi ekiplerine haber verilmesinin ardından toplanan çöpler kamyona yüklenerek, ilçe çöplüğüne götürüldü. Muhtar Osman Gülen, gençlerin bu davranışın takdirle karşılandığını belirterek, 'Gençlerimiz bu işi gönüllü olarak yapıyor. Bu işi herhangi bir ücret karşılığında yapmıyorlar. Bazı malzemeleri eksik onları da temin etmeye çalışacağız' dedi.Köyün gençlerinden Mehmet Şah Avcı, köyün sorunlarına kendilerince el atmaya çalıştıklarını ifade ederek 'Büyüklere saygıyı ihmal etmeden, küçüklere de sevgiyi ihmal etmeden köyün sorunlarına el atacağız dedik ve projelerimizin ilki olan köyü temizleme ve yeşillendirme çerçevesinde bugün ilk uygulamaya başlayarak çöplerimizi temizledik. Sağ olsunlar kaymakamımız, muhtarımız ve İl Özel İdaresi de bize destek oluyor' diye konuştu. Sabri Gökçe de, köyle ilgili başka projeleri de olduğunu söyleyerek, 'İlk başta çöplerimizi toplayıp çevremizi temiz tutalım istedik. Daha sonra da yeşillendirme çalışması yapacağız. Bu İnşallah diğer köylerimize de örnek olur. Köylerdeki gençler bu işleri yapsa, bütün köylerimiz güzelleşir' ifadelerini kullandı. (DHA)

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GERCÜŞ'TE KÖYÜN GENÇLERİ FARKINDALIK İÇİN ÇEVRE TEMİZLİĞİ YAPTI - Son Dakika

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