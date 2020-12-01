Gercüş'te öğrencilere giyim ve kırtasiye yardımı - Son Dakika

Gercüş'te öğrencilere giyim ve kırtasiye yardımı

Merkezi İstanbul'da bulunan Hermes Aşite Derneği tarafından Gercüş ilçesine bağlı Yakıtlı Köyü İlkokulunda eğitim gören öğrencilere kırtasiye, giyim ve oyuncak yardımında bulundu.

Merkezi İstanbul'da bulunan Hermes Aşite Derneği tarafından Gercüş ilçesine bağlı Yakıtlı Köyü İlkokulunda eğitim gören öğrencilere kırtasiye, giyim ve oyuncak yardımında bulundu. Dernek yöneticisi İdris Güneş, Yakıtlı Köyü İlkokulunda eğitim gören öğrencilere kırtasiye, ayakkabı ve oyuncak yardımını dağıttı. Çocuklara yardımda bulunduklarını kaydeden Güneş, "Amacımız çeşitli maddi imkansızlıklar içinde bulunan çocuklarımızın kaliteli eğitim almalarını sağlamak." dedi.

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