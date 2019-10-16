Gerede'de kodlama kursu açılacak

Bolu'nun Gerede ilçesinde ortaokul öğrencilerine yönelik kodlama kursu açılacak.

Gerede Belediyesi'nden yapılan açıklamada, eğitim-öğretime büyük katkı sağlayan Gerede Belediyesi Ramazan Dede Bilgievi'nin ilçede bir ilke daha imza atarak kodlama kursu açacağı bildirildi.

Ortaokul 5. ve 6. sınıf öğrencilerinin yararlanacağı ve 21 Ekim'de başlayacak kursa son başvurunun 18 Ekim mesai bitimine kadar yapılabileceği kaydedildi.

Kodlama kursu kapsamında, nesne tabanlı programlama, blok yapılarla programlama, zengin medyanın programlanabilir kullanılması, daha fazla paylaşılabilirlik, gerçek dünya ile bütünleşme, çok dil desteği, tarayıcı tabanlı 3D tasarım ve modelleme eğitimlerinin verileceği ifade edildi.

Açıklamada Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar'ın şu ifadelerine de yer verildi:

"Çocuklarımız ve gençlerimiz bizim geleceğimizdir. Dolayısıyla bizim onların eğitimine ve gelişimine katkı sunmak gibi bir sorumluluğumuz var. Açtığımız kurslarda eğitim gören yavrularımızın eğitimine ekstra katkı sağlayabiliyorsak ne mutlu bizlere. Ramazan Dede Bilgievimiz'de açacağımız kodlama kursunda yavrularımız programlamayı öğrenecekler. Kodlama eğitimi öğrencilere yalnızca gelecekteki kariyer tercihlerine ışık tutabilmek için değil, aynı zamanda da öğrencilerin analitik düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmek, yaratıcılıklarını artırmak amacı taşımaktadır. Kodlamanın motor becerilere katkı sağladığı ve beyin fonksiyonlarını da geliştirdiği araştırmalar sonucu ortaya çıkmıştır. Bizim de amacımız günümüz gelişmelerinden çocuklarımızı yararlandırmak."