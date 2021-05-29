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Gereme harabeleri, turizme kazandırılmayı bekliyor - Son Dakika

Gereme harabeleri, turizme kazandırılmayı bekliyor

29.05.2021 14:08
Gereme harabeleri, turizme kazandırılmayı bekliyor, System.String[]

KAYSERİ'de Erciyes Dağı'nın eteklerinde Hititler, Frigyalılar ve Bizanslıların yaşadığı, Hz. İsa'nın havarilerinden Aziz Paul'un ise dini yaymak için 532 yılında geldiği Gereme harabeleri, turizme kazandırılmayı bekliyor.

KAYSERİ'de Erciyes Dağı'nın eteklerinde Hititler, Frigyalılar ve Bizanslıların yaşadığı, Hz. İsa'nın havarilerinden Aziz Paul'un ise dini yaymak için 532 yılında geldiği Gereme harabeleri, turizme kazandırılmayı bekliyor. Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, "400 bin insanın ve Hz. İsa'nın havarilerinden Aziz Paul'un yaşadığı bu yerleşim yerinin restore edilmesini istiyoruz" dedi.

Erciyes Dağı'nın eteklerinde bulunan Gereme, Lifos tepesi ile Erciyes Dağı'nın arasında kalan dik yamaçta bulunuyor. İnşa tarihi bilinmeyen 1789 rakımlı Gereme'de geçmişte Hititler, Frigyalılar ve Bizanslılar yaşadı. O dönemde bölgeye kesme taşlardan kilise, manastır ve evler yapıldı. Hz. İsa'nın havarilerinden Aziz Paul da dini yaymak için 532 yılında Gereme'ye geldi. Bir dönem 400 bin insanın yaşadığı Gereme, geçen süreçte doğal afetler nedeniyle yıkılmaya başladı. Sonrasında ise insanların bölgeyi terk etmesi ile kaderine terk edildi. Buradaki yapıların yıkılması üzerine bölgeye 'Gereme Harabeleri' ismi verildi. Bölgede son olarak 2005 yılında 2 ay süren kazı çalışması yapıldı. O çalışmalarda iki kilise ve bir hamam açığa çıkarıldı. Sonrasında ise, bölgede başka çalışma yapılmadı.

'RESTORE EDİLMESİNİ İSTİYORUZ'      Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, "Develimiz tarihi, kültürel bir zenginliğe sahip ilçedir. Tarihi noktada Bizans, Selçuklu ve Osmanlı döneminden birçok yapıya sahibiz. İlçemiz sınırları içindeki güzelliklerin başında Gereme harabeleri var. Erciyes'in güneyinde kalan kısımda yer alan harabeler zamanında önemli yerleşim yerlerinden biriymiş. 400 bin insanın ve Hz. İsa'nın havarilerinden Aziz Paul'de yaşadığı bu yerleşim yerinin restore edilmesini ve turizme kazandırılmasını istiyoruz. Hemen ilçemizin yanı başında Kapadokya var. Erciyes ve Sultan Sazlığı sınırlarımız içerisinde yer alıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığımızdan ilçemizde bir değer olan harabeleri restore ederek, turizme kazandırmasını istiyorum" diye konuştu.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri ise Gereme harabelerinde 2005 yılında kurtarma kazılarının yapıldığı, ilerleyen dönemde ise yeni bir çalışma yapılmasının planlanmadığını belirtti.


Gereme harabeleri, turizme kazandırılmayı bekliyor
Gereme harabeleri, turizme kazandırılmayı bekliyor
Gereme harabeleri, turizme kazandırılmayı bekliyor
Gereme harabeleri, turizme kazandırılmayı bekliyor
Gereme harabeleri, turizme kazandırılmayı bekliyor

Toros Dağları, Aziz Paul, Hititler, Erciyes, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gereme harabeleri, turizme kazandırılmayı bekliyor - Son Dakika


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