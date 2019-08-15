Son Dakika Haberleri: GERİ GERİ KAYAN SU TANKERİ BİR EVİN ÇATISINA ÇARPTI
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GERİ GERİ KAYAN SU TANKERİ BİR EVİN ÇATISINA ÇARPTI

1 saat önce

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul DHAKağıthane'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği su tankeri geri geri kayarak sokak üzerinde bulunan bir evin önce demir korkuluklarına daha sonra çatısına çarparak durdu.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İstanbul DHA
Kağıthane'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği su tankeri geri geri kayarak sokak üzerinde bulunan bir evin önce demir korkuluklarına daha sonra çatısına çarparak durdu. Kaza sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, evin çatısında maddi hasar meydana geldi.
Olay Kağıthane, Talatpaşa Mahallesi İğde Sokak'ta saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 41 L 6076 plakalı su tankerini kullanan Ali Coşkun, yanlışlıkla girdiği sokaktan çıkmak isterken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Geri geri kayan tanker sokak üzerinde bulunan gecekondunun demir korkuluklarına çarparak durdu. Çevrede bulunanlara durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri bir süre inceleme yaptı. Polis ekipleri de olay yerine çekici çağırdı. Olay yerine gelen çekici de sokakların dar olmasından dolayı ilerleyemeyince su tankeri tekrar çalıştırılarak bulunduğu yerden çıkarıldı. Kaza sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, evin çatısında maddi hasar meydana geldi.
Polis ekipleri kaza sonrası soruşturma başlattı.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 01:31 Kaynak: DHA
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