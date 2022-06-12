Geri manevra yaparken aracı kaydıran sürücüyü komşuları kurtardı - Son Dakika
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Geri manevra yaparken aracı kaydıran sürücüyü komşuları kurtardı

12.06.2022 00:58
Geri manevra yaparken aracı kaydıran sürücüyü komşuları kurtardı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde geri manevra yaparken aracını duvara çarpıp apartman boşluğuna düşme tehlikesi geçiren sürücüyü komşuları kurtardı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde geri manevra yaparken aracını duvara çarpıp apartman boşluğuna düşme tehlikesi geçiren sürücüyü komşuları kurtardı.

Aracı duvardan düşmek üzereyken el birliği ile çekilip kurtarılan sürücünün o anları bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre olay Nilüfer ilçesi Hasanağa Mahallesinde meydana geldi. Bir sürücü aracını sokak üzerinde döndürmek için geri manevra yapttığı sırada bir apartmanın tel vurana çarpıp kot fartı bulunan bahçesine düşme tehlikesi yaşadı. Askıda kalan araç bir süre sonra geriye kaymaya başladı. Evlerinin camlarına çıkan vatandaşlar sürücüye aracı terk etmesi için bağırdı. Olaya çevredeki komşuların müdahale etmesiyle araç geri kayıp aşağıya düşmekten kurtarıldı. O anlar bir vatandaş tarafından anbean kameraya kaydedildi. - BURSA

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Kaynak: İHA

Hasanağa, Tragger, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Geri manevra yaparken aracı kaydıran sürücüyü komşuları kurtardı - Son Dakika

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