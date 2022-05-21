Vites değiştirmeden gaza bastı, kontrolden çıkan otomobil kafeye böyle daldı - Son Dakika
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Vites değiştirmeden gaza bastı, kontrolden çıkan otomobil kafeye böyle daldı

21.05.2022 13:31

Vites değiştirmeden gaza bastı, kontrolden çıkan otomobil kafeye böyle daldı Mardin'in Artuklu ilçesinde 19 Mayıs akşamı kafeye dalıp 4 kişinin yaralandığı otomobil kazasının güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı.

Vites değiştirmeden gaza bastı, kontrolden çıkan otomobil kafeye böyle daldı

MARDİN - Mardin'in Artuklu ilçesinde 19 Mayıs akşamı kafeye dalıp 4 kişinin yaralandığı otomobil kazasının güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı.

Alınan bilgilere göre, Artuklu İlçesi 13 Mart Mahallesi Işık Caddesi'nde 06 EA 4658 plakalı BMW marka otomobil sürücüsü park halinde geri gitmek istedi. Ancak sürücü, vites değiştirmeden gaza basarak kontrolden çıkınca otomobil yol kenarındaki kafeye girdi.

Talihsiz kazada otomobilde bulunan 2 kişi ile kafede oturan 2 müşteri hafif yaralandı. Yaralılar, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavileri gerçekleştirildi. Kaza anı ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, müşteriler masalarda beklerken aniden bir otomobilin bodrum kattaki kafenin camından içeri girdiği görülüyor.

Otomobilin camdan içeriye girmesiyle birlikte kafenin asma tavanı çöktüğü ve enkaz altında kalan müşteri ve işyeri çalışanlarının kendilerini can havliyle dışarı attığı anlar kameraya yansıdı.

Vites değiştirmeden gaza bastı, kontrolden çıkan otomobil kafeye böyle daldı
Vites değiştirmeden gaza bastı, kontrolden çıkan otomobil kafeye böyle daldı
Vites değiştirmeden gaza bastı, kontrolden çıkan otomobil kafeye böyle daldı
Vites değiştirmeden gaza bastı, kontrolden çıkan otomobil kafeye böyle daldı
Vites değiştirmeden gaza bastı, kontrolden çıkan otomobil kafeye böyle daldı
Vites değiştirmeden gaza bastı, kontrolden çıkan otomobil kafeye böyle daldı
Vites değiştirmeden gaza bastı, kontrolden çıkan otomobil kafeye böyle daldı
Vites değiştirmeden gaza bastı, kontrolden çıkan otomobil kafeye böyle daldı
Vites değiştirmeden gaza bastı, kontrolden çıkan otomobil kafeye böyle daldı
Vites değiştirmeden gaza bastı, kontrolden çıkan otomobil kafeye böyle daldı

YORUMLAR
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Mardin'de vites değiştirmeyi unutan sürücü gaza basınca arabası ile kafeye daldı Mardin'de vites değiştirmeyi unutan sürücü gaza basınca arabası ile kafeye daldı Kontrolden çıkan otomobilin kafeye girmesi sonucu 4 kişi yaralandı Kontrolden çıkan otomobilin kafeye girmesi sonucu 4 kişi yaralandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Vites değiştirmeden gaza bastı, kontrolden çıkan otomobil kafeye böyle daldı - Son Dakika


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