Son Dakika Haberleri: Gerileme: Alisson Becker Liverpool İçin İmzaladı
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Gerileme: Alisson Becker Liverpool İçin İmzaladı

1 saat önce

Bir yıl önce Alisson Becker, Liverpool'u AS Roma'dan imzaladı. Brezilyalılar, İngiltere'deki ilk sezonunda üç altın eldiven kazandı ve en belirgin şekilde Liverpool'un Premier Lig'deki ikinci sırasındaki 21 temiz çarşafını aldı.

Bir yıl önce Alisson Becker, Liverpool'u AS Roma'dan imzaladı. Brezilyalılar, İngiltere'deki ilk sezonunda üç altın eldiven kazandı ve en belirgin şekilde Liverpool'un Premier Lig'deki ikinci sırasındaki 21 temiz çarşafını aldı.
Gerileme: Alisson Becker Liverpool İçin İmzaladı
Alisson Becker, İngiltere, Liverpool, Roma, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 06:05 
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