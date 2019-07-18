Gerileme: Alisson Becker Liverpool İçin İmzaladı
1 saat önce
Bir yıl önce Alisson Becker, Liverpool'u AS Roma'dan imzaladı. Brezilyalılar, İngiltere'deki ilk sezonunda üç altın eldiven kazandı ve en belirgin şekilde Liverpool'un Premier Lig'deki ikinci sırasındaki 21 temiz çarşafını aldı.
Bir yıl önce Alisson Becker
, Liverpool
'u AS Roma
'dan imzaladı. Brezilyalılar, İngiltere
'deki ilk sezonunda üç altın eldiven kazandı ve en belirgin şekilde Liverpool'un Premier Lig'deki ikinci sırasındaki 21 temiz çarşafını aldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 06:05
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