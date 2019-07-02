Son Dakika Haberleri: Gerileme: AS Monaco'nun Kappa Kitleri
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Gerileme: AS Monaco'nun Kappa Kitleri

23 dakika önce

Thierry Henry, David Trezeguet ve Fabian Barthez gibi bazı ünlü yüzler AS Monaco için Kappa takımlarını giydi. Şimdi kulüp 2019-20 sezonu için ikonik markaya dönecek.

Thierry Henry, David Trezeguet ve Fabian Barthez gibi bazı ünlü yüzler AS Monaco için Kappa takımlarını giydi. Şimdi kulüp 2019-20 sezonu için ikonik markaya dönecek.
Gerileme: AS Monaco'nun Kappa Kitleri
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 02:06 
David Trezeguet, Thierry Henry, Spor
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