Gerileme: AS Monaco'nun Kappa Kitleri
23 dakika önce
Thierry Henry, David Trezeguet ve Fabian Barthez gibi bazı ünlü yüzler AS Monaco için Kappa takımlarını giydi. Şimdi kulüp 2019-20 sezonu için ikonik markaya dönecek.
Thierry Henry
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 02:06
, David Trezeguet
ve Fabian Barthez gibi bazı ünlü yüzler AS Monaco için Kappa takımlarını giydi. Şimdi kulüp 2019-20 sezonu için ikonik markaya dönecek.
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