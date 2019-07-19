Gerileme: Tranmere'ye Karşı Şehir Triumph
4 dakika önce
Potters’ın üçüncü haftadaki ilk dostları ile yarın başlaması ve Tranmere Rovers ile rakipler arasında iki kulüp arasındaki son toplantıya bir göz atın. Stephen Ireland ve Peter Crouch, Stoke City EFL Kupası'nda ilerledikçe ağı buldu.
Potters'ın üçüncü haftadaki ilk dostları ile yarın başlaması ve Tranmere Rovers ile rakipler arasında iki kulüp arasındaki son toplantıya bir göz atın. Stephen Ireland ve Peter Crouch, Stoke City EFL Kupası'nda ilerledikçe ağı buldu.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 06:05
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