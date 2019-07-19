Son Dakika Haberleri: Gerileme: Tranmere'ye Karşı Şehir Triumph
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Gerileme: Tranmere'ye Karşı Şehir Triumph

4 dakika önce

Potters’ın üçüncü haftadaki ilk dostları ile yarın başlaması ve Tranmere Rovers ile rakipler arasında iki kulüp arasındaki son toplantıya bir göz atın. Stephen Ireland ve Peter Crouch, Stoke City EFL Kupası'nda ilerledikçe ağı buldu.

Potters'ın üçüncü haftadaki ilk dostları ile yarın başlaması ve Tranmere Rovers ile rakipler arasında iki kulüp arasındaki son toplantıya bir göz atın. Stephen Ireland ve Peter Crouch, Stoke City EFL Kupası'nda ilerledikçe ağı buldu.
Gerileme: Tranmere'ye Karşı Şehir Triumph
Peter Crouch, Stoke City, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 06:05 
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