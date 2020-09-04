Gerim Osmanlı'nın ilk başşehrinde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Genel Sekreteri İsmail Gerim Osmanlı'nın ilk başşehrinde incelemelerde bulundu.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın ile bir araya gelen (BEBKA) Genel Sekreteri İsmail Gerim ve beraberindeki heyet ilçede incelemelerde bulundu. Konuyla ilgili açıklama yapan Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, "Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Genel Sekreteri İsmail Gerim'i ilçemizde ağırlamaktan dolayı mutlu olduk. Sinanpaşa Külliyesi'nde gerçekleştirilen "Sinanpaşa Medresesi Girişimcilik ve Yenilikçilik Merkezi projesi Bursa-Eskişehir-Bilecik Kalkınma Ajansı" (BEBKA) tarafından onaylanmıştı. Külliyede kurulan Girişimcilik ve Yenilikçilik Merkezi'nde, girişim ve yenilikçilik alanlarında fikirleri olanlar, bu fikirlerini hayata geçirme olanağı buluyorlar. Bu önemli projenin hayata geçmesinde büyük emekleri olan BEBKA yönetimine ve Genel Sekreter İsmail Gerime ilçem adına teşekkür ediyorum" dedi.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Genel Sekreteri İsmail Gerim, "Yenişehir ilçemiz Osmanlı devletine ilk başşehirlik yapmış olan tarihi bir ilçemizdir. 435 yıllık geçmişe sahip Sinanpaşa Külliyesi'nde gerçekleştirilen, Sinanpaşa Medresesi Girişimcilik ve Yenilikçilik Merkezi projesi bu tarihi ilçeye ayrı bir değer kattı. Oluşacak kazanımlar geleceği doğrudan etkilemektedir. Proje sadece Yenişehir'e hitap etmeyecek. Diğer illerdeki üniversitelerle iş birliğine giderek Yenişehir'in tanıtımına katkı sağlayacaktır. Belediye Başkanımız ile koordineli çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah bundan sonra daha güzel projeleri Osmanlı'nın ilk başşehrinde hayata geçirmek hepimizi mutlu edecektir" diye konuştu. - BURSA