Germencik Belediye Başkanı Öndeş'den "ilin ahisi" seçilen terziye ziyaret - Son Dakika
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Germencik Belediye Başkanı Öndeş'den "ilin ahisi" seçilen terziye ziyaret

09.09.2022 16:13
Germencik Belediye Başkanı Öndeş'den "ilin ahisi" seçilen terziye ziyaret

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, "ilin ahisi" seçilen terzi İsmail Gülcan'ı ziyaret etti.

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, "ilin ahisi" seçilen terzi İsmail Gülcan'ı ziyaret etti.

Öndeş, Camikebir Mahallesi'nde 62 yıldır terzilik yapan 74 yaşındaki Gülcan'la sohbet etti, Türk bayrağı ve hediyeler verdi.

Ahilik kültürünün gelecek yıllarda da devam etmesi gerektiğini ifade eden Öndeş, "Hiçbir ayrım gözetmeksizin herkesi eşit gören ahilik sistemi yüz yıllardır süregelen ekonominin temellerini koruyan bir modeldir. Anadolu'da yaşayan halkın ticaret, sanat ve çeşitli meslek alanlarında yetişmelerini sağlayan ahilik kültürü ve felsefesi, toplumsal yaşamın ortak paydası olan insanı esas almıştır. İsmail Amcaya, sağlıklı ömürler dilerim." dedi.

Gülcan da "ilin ahisi" seçilmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

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Kaynak: AA

Fuat Öndeş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Germencik Belediye Başkanı Öndeş'den 'ilin ahisi' seçilen terziye ziyaret - Son Dakika

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SON DAKİKA: Germencik Belediye Başkanı Öndeş'den "ilin ahisi" seçilen terziye ziyaret - Son Dakika
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