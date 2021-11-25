Germencik, Çine, Söke ve Efeler'de kadına yönelik şiddet anlatıldı - Son Dakika

Germencik, Çine, Söke ve Efeler'de kadına yönelik şiddet anlatıldı

Aydın'ın Germencik, Çine, Söke ve Efeler ilçelerinde Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla çeşitli programlar yapıldıGermencik Kaymakamı Turgay Gülenç, İlçe Emniyet Müdürü Ömüray Bozkurt ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Serkan Nacar'ın katılımıyla...

Aydın'ın Germencik, Çine, Söke ve Efeler ilçelerinde Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla çeşitli programlar yapıldı Germencik Kaymakamı Turgay Gülenç, İlçe Emniyet Müdürü Ömüray Bozkurt ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Serkan Nacar'ın katılımıyla semt pazarında vatandaşlar bilgilendirildi. KADES uygulamasını da anlatan ekipler, broşür dağıttı. Efeler ilçesinde de Atatürk Kent Meydanı'nda jandarma ve polis ekipleri stant kurdu. Burada vatandaşlara kadına yönelik şiddete ilişkin bilgi verildi. Söke Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan programda Kent Konseyi Başkanı Saliha Ondört, şiddetin dil, din, sınıf, mezhep ayırt etmeksizin tüm toplumun sorunu olduğunu söyledi. Çine ilçesinde de bazı avukatlar bilgilendirici broşür dağıttı.

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