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Germencik'de develer 'güvenlik' için güreşti

6 saat önce

Aydın'ın Germencik ilçesinde, 9. Geleneksel Turanlar Deve Güreşleri Festivali düzenlendi.

Germencik'de develer 'güvenlik' için güreşti, System.String[]

Aydın'ın Germencik ilçesinde, 9. Geleneksel Turanlar Deve Güreşleri Festivali düzenlendi. Güreşlerden elde edilen gelirle Turanlar Mahallesi'ne güvenlik kamerası sistemi kurulacak.


Alangüllü Arenası'nda Ege, Marmara ve Akdeniz Bölgesi'nden gelen yaklaşık 125 pehlivan deve güreşti. Güreşi izlemeye gelen vatandaşlar da mangal yakıp, güneşli havanın tadını çıkarttı. Kıran kırana güreşlerin yaşandığı festivalde zaman zaman seyircilerin arasına doğru kaçan develer heyecanlı anların yaşanmasına neden oldu.


Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, devecilik kültürünü yaşatmaya devam edeceklerini söyledi. Havanın güzel olması ile birlikte katılımın da yoğun olduğunu belirten Başkan Öndeş, "Festivalimiz renkli görüntülere sahne oldu. Katılan tüm deve sahiplerine ve izlemeye gelen vatandaşlarımıza teşekkür ederim" dedi. - AYDIN

Akdeniz Bölgesi, Germencik, Aydın, Ege, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 01:03 Kaynak: İHA
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