Gerrard'ın çalıştırdığı Rangers, Hagi'nin oğlu Ianis'in bonservisini aldı

İskoç kulübü Rangers, ara transfer döneminde Belçika'nın Genk takımından kiraladığı eski yıldız futbolcu Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis'in bonservisini aldı.

İskoç kulübü Rangers, ara transfer döneminde Belçika'nın Genk takımından kiraladığı eski yıldız futbolcu Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis'in bonservisini aldı. Genk'ten yapılan açıklamada, Rangers'ın, 21 yaşındaki orta saha oyuncusunu satın alma opsiyonunu kullanarak kadrosuna kattığı belirtildi. Gheorghe Hagi'nin Galatasaray'da forma giydiği dönemde İstanbul'da doğan Ianis, İskoç ekibiyle çıktığı 12 maçta 3 gol kaydetti. Steven Gerrard'ın çalıştırdığı Rangers, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tescil edilen Premiership'i 67 puanla Celtic'in ardından ikinci sırada tamamlamıştı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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