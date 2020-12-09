GESTAŞ bu yıl 6 gemi satın alarak filosuna dahil etti

Çanakkale Boğazı ile adalar hakkında deniz ulaşımı hizmeti veren GESTAŞ'ın Genel Müdürü Mahir Sevinç, bu sene 6 gemi satın alıp filolarına dahil ettiklerini bildirdi.

Lapseki İskelesi'nde, Seddülbahir gemisinin yolcu salonunda basın toplantısı düzenleyen Sevinç, göreve 2020 yılı başında geldiklerinde finansal analizler yaptıklarını söyledi.

Bu analizlerde, piyasa araştırmalarında her türlü detayı değerlendirdiklerini belirten Sevinç, "Şirketimizin kazançlarının büyük bir kısmının gemi kiralama bedellerine gittiğini belirledik. Bunun üzerine bilgilerimizi yönetim kurulumuzla paylaştık. İşin doğrusu, bundan önce de sayın yönetim kurulumuzun böyle bir tespitinin olduğunu ve yurt dışından gemi satın alma araştırmalarının yapıldığını da biliyoruz fakat biz en azından konunun aciliyetini, ehemmiyetini ve yöntemlerini, süreçleri nasıl yöneteceğimizi yönetim kurulumuzla paylaştığımızda, yönetimimizin desteğiyle böyle bir yola girdik." diye konuştu.

Sevinç, önceki aylarda 3 gemi satın aldıklarını, dün 3 gemi daha alıp şirket envanterine kaydettiklerini anlattı.

Bugün itibarıyla 2020 yılında aldıkları gemi sayısının 6'ya yükseldiği bilgisini veren Sevinç, "Şirketimize kazandırdığımız 6 gemiden 5'ini GESTAŞ'ın kaynaklarıyla peşin aldık. Kendi bünyemizden bir gemiyi ise 2021 yılında ödenecek 8 taksitle aldık. Taksitler 2021 yılı nisan ayında başlıyor. Bize bu konuda destek olan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ve Çanakkale Valisi İlhami Aktaş'a çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.