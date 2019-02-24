Gevaş'ta İki Yolcu Üzerinde Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi
1 saat önce
Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde 93 gram toz esrar ile 86 gram eroin ele geçirildi.
Van
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde 93 gram toz esrar ile 86 gram eroin ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Gevaş
ilçesi Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Van- Bitlis
karayolu üzeri Balaban
Mahallesi mevkiinde devam eden yol emniyet ve kontrol noktasında özel bir firmaya ait yolcu otobüsünde arama yaptı. Otobüste seyahat eden 2 şahsın hareketlerinden şüphelenen jandarma ekipleri, şahıslar üzerinde ve eşyalarında arama yaptı. Yapılan arama neticesinde 93 gram toz esrar ile 86 gram eroin ele geçirilirken, olayla ilgili olarak iki şüpheli şahsın yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 12:17 Kaynak: İHA
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