Son Dakika Haberleri: Gevaş'ta İki Yolcu Üzerinde Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Gevaş'ta İki Yolcu Üzerinde Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

1 saat önce

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde 93 gram toz esrar ile 86 gram eroin ele geçirildi.

Gevaş'ta İki Yolcu Üzerinde Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi, System.String[]
Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde 93 gram toz esrar ile 86 gram eroin ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Gevaş ilçesi Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Van- Bitlis karayolu üzeri Balaban Mahallesi mevkiinde devam eden yol emniyet ve kontrol noktasında özel bir firmaya ait yolcu otobüsünde arama yaptı. Otobüste seyahat eden 2 şahsın hareketlerinden şüphelenen jandarma ekipleri, şahıslar üzerinde ve eşyalarında arama yaptı. Yapılan arama neticesinde 93 gram toz esrar ile 86 gram eroin ele geçirilirken, olayla ilgili olarak iki şüpheli şahsın yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 12:17 Kaynak: İHA

Gevaş, Jandarma, Van, 3. Sayfa
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