GEZİ PARKI DAVASI'NDA KARAR ÇIKTI: 9 SANIK BERAAT ETTİ (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel GEZİ PARKI DAVASI'NDA KARAR ÇIKTI: 9 SANIK BERAAT ETTİ (2) - Son Dakika

GEZİ PARKI DAVASI'NDA KARAR ÇIKTI: 9 SANIK BERAAT ETTİ (2)

6 saat önce

GEZİ Parkı eylemlerine ilişkin aralarında iş adamı Osman Kavala, gazeteci Can Dündar, Ayşe Mücella Yapıcı ve oyuncu Mehmet Ali Alabora'nın da bulunduğu 1'i tutuklu 7'si firari 16 sanığın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan yargılandığı davanın 7.

GEZİ PARKI DAVASI'NDA KARAR ÇIKTI: 9 SANIK BERAAT ETTİ (2), System.String[]
GEZİ Parkı eylemlerine ilişkin aralarında iş adamı Osman Kavala, gazeteci Can Dündar, Ayşe Mücella Yapıcı ve oyuncu Mehmet Ali Alabora'nın da bulunduğu 1'i tutuklu 7'si firari 16 sanığın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan yargılandığı davanın 7. duruşmasında karar çıktı. Davanın tek tutuklu sanığı Osman Kavala'nın da aralarında olduğu 9 kişiye beraat kararı verilirken 7 firari sanık hakkında çıkarılan yakalama kararları kaldırılarak "ifadelerinin alınmasına yönelik" ayrı ayrı yakalama emri çıkarılmasına hükmedildi.

9 SANIK TÜM SUÇLARDAN BERAAT ETTİ

Silivri'de görülen duruşmada Ayşe Mücella Yapıcı, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman, Ali Hakan Altınay, Mehmet Osman Kavala, Yiğit Aksakoğlu, Yiğit Ali Ekmekçi, Çiğdem Mater Utku ve Mine Özerden hakkında, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Mala zarar verme", "Nitelikli yağma", "Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması", "Kasten yaralama", "Tabiat ve kültür varlıklarını koruma kanununa muhalefet" suçlarından hukuka uygun somut ve kesin delil bulunmadığından beraat kararı verildi. Tutuklu sanık Osman Kavala'nın da tahliyesi yönünde karar çıktı.

FİRARİ SANIKLAR HAKKINDA YAKALAMA KARARI KALDIRILDI

Ayşe Pınar Alabora, Can Dündar, Gökçe Tüylüoğlu, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu, İnanç Ekmekçi ve Mehmet Ali Alabora hakkında çıkarılan yakalama kararları kaldırılırken "ifadelerinin alınmasına yönelik" ayrı ayrı yakalama emri çıkarılmasına karar verildi.

Görüntü Dökümü;

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-Cezaevi önünde görüntüler


- İstanbul
Osman Kavala, Can Dündar, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 03:16 Kaynak: DHA
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