SPOR ARENA DIŞ HABER | Daily Record'a konuşan Gheorghe Hagi, oğlu Ianis'in ileride kendisinden daha iyi futbolcu olacağını ve Rangers menajeri Steven Gerrard'ın da bunda büyük payı olacağını söyledi.



İşte o röportajdan satır başları...



"BENDEN DAHA İYİ OLACAK, BUNA EMİNİM..."



Sezon ortasında Rangers'a kiralanan, koronavirüs nedeniyle İskoç ekipte sadece 12 maçta forma giyebilen Ianis Hagi, yine de menajer Steven Gerrard'ın gözüne girmeyi başarmış ve bonservisi 3.5 milyon euroya alınmıştı.



Bu transfer ve oğlunun geleceği hakkından konuşan Gheorghe Hagi; "Ianis'e güveniyorum, o ve onun jenerasyonundaki gençler Romanya Milli Takımı'nı eski günlerine geri döndürecektir. Benden daha iyi olacak, buna oldukça eminim." dedi.



"Kendisi için ideal bir kulübe imza attı ve muhteşem bir menajere sahip. Steven Gerrard ondaki yeteneğin farkında, Rangers da bir kulüpte olması gereken en önemli mantaliteye sahip. Sadece kazanmaya odaklılar ve bu durum Ianis için mükemmel bir ortam oluşmasına vesile oluyor. Gerrard da Ianis ile aynı yollardan geçti ve onu dünyanın en iyi oyuncularından biri yapacak."







