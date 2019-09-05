GİB'den sahte trafik cezası uyarısı
19 dakika önce
Gelir İdaresi Başkanlığı, başkanlığın adı kullanılarak gönderilen trafik para cezasına ilişkin sahte e-postalara ilişkin vatandaşları uyardı.
Gelir İdaresi Başkanlığı, başkanlığın adı kullanılarak gönderilen trafik para cezasına ilişkin sahte e-postalara ilişkin vatandaşları uyardı.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 05:39
Kayseri'de intihar girişiminde bulunan kadının son anda kurtarılması kameraya yansıdı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı duyurdu: Üç kanser ilacı daha geri ödeme listesinde Gelir İdaresi Başkanlığı, sahte trafik cezalarına karşı uyardı Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları