Son Dakika Haberleri: GİB'den sahte trafik cezası uyarısı
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GİB'den sahte trafik cezası uyarısı

19 dakika önce

Gelir İdaresi Başkanlığı, başkanlığın adı kullanılarak gönderilen trafik para cezasına ilişkin sahte e-postalara ilişkin vatandaşları uyardı.

GİB'den sahte trafik cezası uyarısı, System.String[]

Gelir İdaresi Başkanlığı, başkanlığın adı kullanılarak gönderilen trafik para cezasına ilişkin sahte e-postalara ilişkin vatandaşları uyardı.

Gelir İdaresi Başkanlığı, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 05:39 
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