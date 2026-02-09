GİBTÜ ile HAVELSAN Arasında İş Birliği Protokolü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

GİBTÜ ile HAVELSAN Arasında İş Birliği Protokolü

09.02.2026 13:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

GİBTÜ ve HAVELSAN, eğitim ve Ar-Ge projeleri için stratejik iş birliği protokolü imzaladı.

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) ile HAVELSAN arasında stratejik iş birliği protokolü imzalandı.

GİBTÜ'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin savunma, bilişim ve siber güvenlik alanındaki öncü kuruluşlarından HAVELSAN ile imzalanan protokol kapsamında eğitim, Ar-Ge ve uygulamalı projelerle üniversite-sanayi etkileşimini güçlendirmek ve yerli teknoloji üretimine katkı sağlamak hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, "Üniversite olarak bilimsel birikimimizi ve yetişmiş insan kaynağımızı ülkemizin stratejik sektörlerine entegre etmeyi önemli bir sorumluluk olarak görüyoruz. HAVELSAN ile kurduğumuz bu iş birliği, öğrencilerimizin sahaya dönük bilgi ve beceriler kazanmasına, akademisyenlerimizin milli teknoloji hedeflerine yönelik projeler üretmesine ve ülkemizin savunma sanayisindeki gücüne katkı sunmasına imkan sağlayacaktır. Bu protokol, üniversite-sanayi iş birliğinde örnek teşkil edecek nitelikte stratejik bir adımdır." ifadelerini kullandı.

Yazılım geliştirme, sistem entegrasyonu, komuta-kontrol sistemleri, simülasyon teknolojileri ve siber güvenlik alanlarında ortak çalışmaların yürütülmesi planlanan protokol kapsamında, HAVELSAN bünyesinde görev yapan deneyimli uzmanların, ilgili lisans ve lisansüstü programlarda ders, seminer ve uygulamalı eğitim faaliyetlerine katkı sunması amaçlanıyor.

İş birliği ile öğrencilerin sektör toplantıları, iş başı eğitimleri ve gerçek projelerde aktif görev alarak mezuniyet öncesinde uygulamalı deneyim kazanmaları amaçlanan protokol ile ayrıca ulusal ve uluslararası fonlu projelerde ortaklıklar kurulması ve akademisyenlerimizin savunma, güvenlik ve bilişim teknolojilerine yönelik çalışmalara akademik destek sağlaması öngörülüyor.

HAVELSAN'da gerçekleştirilen toplantıya, GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, HAVELSAN Genel Müdür Yardımcısı Kemal Kaptaner ile akademisyenler ve diğer yetkililer katıldı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Havelsan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GİBTÜ ile HAVELSAN Arasında İş Birliği Protokolü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sakın bunu yapmayın Karnına koyduğu sıcak su torbası hayatını kabusa çevirdi Sakın bunu yapmayın! Karnına koyduğu sıcak su torbası hayatını kabusa çevirdi
Bingöl’de feci kaza: Baba ile oğlu öldü, 4 kişi yaralandı Bingöl'de feci kaza: Baba ile oğlu öldü, 4 kişi yaralandı
Ramazan öncesi fahiş zam bakanlığı harekete geçirdi Tavuk ürünlerinin ihracatı durduruldu Ramazan öncesi fahiş zam bakanlığı harekete geçirdi! Tavuk ürünlerinin ihracatı durduruldu
Mars’tan Su İzleri: Black Beauty Gök Taşı Analiz Edildi Mars'tan Su İzleri: Black Beauty Gök Taşı Analiz Edildi
İstanbul’da kan donduran olay 6 aylık bebek hayatını kaybetti, anne ve bakıcı tutuklandı İstanbul'da kan donduran olay! 6 aylık bebek hayatını kaybetti, anne ve bakıcı tutuklandı
İsrailli emekli Tümgeneral Brik: 100. yıla varmadan yıkılırız İsrailli emekli Tümgeneral Brik: 100. yıla varmadan yıkılırız

14:03
Meclis’teki taciz davasında tutuklu sanıklar tahliye edildi
Meclis'teki taciz davasında tutuklu sanıklar tahliye edildi
13:47
Fener’in eski yıldızı kendi adını taşıyan özel hastane açtı
Fener'in eski yıldızı kendi adını taşıyan özel hastane açtı
13:33
CHP’den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan transfer için ilk sinyali verdi
CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan transfer için ilk sinyali verdi
12:39
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’dan Özgür Özel’e suç duyurusu
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
12:06
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK’ten bir skandal görüntü daha
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK'ten bir skandal görüntü daha
11:57
Kıyafeti nedeniyle aşağılanan belediye başkanının görüntüsü olay oldu
Kıyafeti nedeniyle aşağılanan belediye başkanının görüntüsü olay oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2026 14:17:47. #7.11#
SON DAKİKA: GİBTÜ ile HAVELSAN Arasında İş Birliği Protokolü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.