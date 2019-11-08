Son Dakika Haberleri: Gine'de altın madeninde heyelan: 12 ölü
Son Dakika Güncel Gine'de altın madeninde heyelan: 12 ölü

Gine'de altın madeninde heyelan: 12 ölü

7 saat önce

Gine'nin kuzeydoğusunda bir altın madeninde meydana gelen heyelan nedeniyle en az 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Gine'de altın madeninde heyelan: 12 ölü, System.String[]

Gine'nin kuzeydoğusunda bir altın madeninde meydana gelen heyelan nedeniyle en az 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

BBC'nin haberine göre, ülkenin Kithinian bölgesinde yerel halkın altın çıkardığı bir madende yaşanan heyelan sonucu çok sayıda kişi göçük altında kaldı.

Yetkililer, göçük altından daha fazla cansız bedenin çıkarılmasından endişe ettiklerini açıklarken, tüm yasa dışı madencilere 48 saat içinde bölgeyi boşaltmaları aksi takdirde kendilerinin zorla çıkartılacakları uyarısında bulundu.

Daha önce uluslararası bir şirket tarafından işletilen maden, şirketin burayı terk etmesi sonrası altın çıkarmak isteyen halkın akınına uğramıştı.

Ülkenin Norassoba bölgesinde şubatta başka bir altın madeninin çökmesi sonucu 17 kişi yaşamını yitirmişti.

Gine, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 09:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İşleri ters gidince tabelayı da ters çevirdi
9 yaşındaki Eylül'ü okul bahçesinde servis aracıyla ezen sürücü tutuklandı Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu duyurdu! DEAŞ'lılar pazartesinden itibaren ülkelerine gönderilecek Erdoğan'ın avukatından "Man Adası" davası açıklaması: Kılıçdaroğlu için verilen tazminat kararı bozulmadı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2019 17:12:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gine'de altın madeninde heyelan: 12 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]