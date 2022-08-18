Gine'de düzenlenen eylemde 1 kişi öldü - Son Dakika
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Gine'de düzenlenen eylemde 1 kişi öldü

18.08.2022 00:08
Gine'de düzenlenen eylemde 1 kişi öldü

Gine'de cunta hükümeti tarafından feshedilen sivil toplum örgütü "Anayasanın Korunması Ulusal Cephesi (FNDC)" destekçileri sokağa indi.

Gine'de cunta hükümeti tarafından feshedilen sivil toplum örgütü "Anayasanın Korunması Ulusal Cephesi (FNDC)" destekçileri sokağa indi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, eylemciler, FNDC'nin feshini protesto etmek için başkent Konakri ve banliyölerinde toplandı.

Polis, cuntanın 13 Mayıs'ta getirdiği gösteri yasağına uymayan eylemcilere biber gazı ile müdahale etti,

Göstericilerle güvenelik güçleri arasında yaşanan arbedede 1 kişi vurularak yaşamını yitirdi.

FNDC, devrik lider Alpha Conde'nin 3'üncü dönem adaylığına karşı düzenlediği geniş katılımlı sokak eylemleriyle tanınıyor.

Örgüt, 5 Eylül 2021'deki darbeyle başa geçen askeri yönetimin iktidarı ele geçirdiğini belirterek, sık sık bir an evvel anayasal düzene dönülmesi çağrısında bulunuyordu.

Örgütün temmuz sonunda düzenlemek istediği 2 günlük gösteride en az 5 kişi yaşamını yitirmiş, FNDC'nin 2 lideri de gözaltına alınmıştı.

Gelişmeler üzerine cunta yönetimi FNDC'yi 8 Ağustos'ta feshetme kararı almıştı.

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Kaynak: AA

Konakri, Gine, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gine'de düzenlenen eylemde 1 kişi öldü - Son Dakika

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