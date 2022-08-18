Yerel basında çıkan haberlere göre, eylemciler, FNDC'nin feshini protesto etmek için başkent Konakri ve banliyölerinde toplandı.

Kaynak: AA

Konakri, Gine, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gine'de düzenlenen eylemde 1 kişi öldü - Son Dakika

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