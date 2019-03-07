Giray Bulak: "Adanaspor Maçına Hazırız"

Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak, pazar günü oynanacak Adanaspor maçına takım olarak hazır olduklarını belirterek, "Bu maçı kazanmak istiyoruz.

Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak, pazar günü oynanacak Adanaspor maçına takım olarak hazır olduklarını belirterek, "Bu maçı kazanmak istiyoruz. Çünkü biz iyi bir takımız. İyi bir kulübüz. Çok iyi bir taraftar grubumuz var" dedi.



Teknik Direktör Giray Bulak ve Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Büyükakın, Balıkesirspor Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Bulak, "Bu hafta evimizde Adanaspor ile oynayacağız. Geçen hafta kendi sahalarında berabere kalan bir takım. Adanaspor ligin deneyimli takımlarından bir tanesi. İyi futbol oynayan oyuncuları var. Fiziksel anlamda iyi bir takım. Bir hoca ayrılığı oldu. Yine her zamanki gibi kendi özündeki hocaya dönüş yaptılar ve iyi sonuç almaya devam ediyorlar. Biz evimizde daha iyi oynayan bir ekibimiz. Bunu deplasmanlarda sonuçsal anlamda yansıtamıyoruz. Oyunsal anlamda var fakat sonuçsal anlamda yok. Evimizdeki bu maçı kazanıp inşallah kendimizi iyi yerlerde görmek istiyoruz. Oyuncularımın tutum davranışları, yaptıkları mücadele anlayışları, kulübü sahiplenmeleri bu açıdan güzel. İnşallah bu istekleri bu maça da yansır ve istediğimiz sonucu alırız. Biz iyi bir kulübüz. Çok iyi bir yönetimimiz var. Bizi sahiplenen bir taraftarımız var. Çıkacağız yine mücadelemizi yapacağız. İnşallah iyi bir sonuç alacağız" şeklinde konuştu.



"Altay maçında iyi oynamadık"



Altay maçında ilk yarı iyi oynamadıklarını belirten Bulak, "Ama 2. yarı iyi oynadık. Belki bir dönüş maçı olabilirdi. Çünkü deplasmanlarda 1-0, 1-0 kaybediyoruz. Ümraniye karşısında 2-0 kaybettik ama yediğimiz 2. gol maçın 90+3. dakikasından sonraydı. Ama diğer maçlar Altınordu olsun, Osmanlıspor'a 1-0 yenildik. Bu maçlarda yenilmemizin sebepleri var. Tomi bizim önemli bir oyuncumuz. Zaten 1 tane sağ bek, bir tane sol bek 2 tane de stoperimiz var. Tomi olmayınca Furkan'ı stoper olarak Cüneyt ile yan yana oynattık. Mazeret olarak bunları söylemiyorum ama bunların bilinmesi açısından söylüyorum. Nasıl uğraştığımızı, yama yama üstüne nasıl yaptığımızı hem kamuoyu hem taraftarlarımızın hem şehrimizin bilmesini istiyorum. Altay maçında oyuncu eksikliği ve 4 tane de 3 sarı kartlı oyuncu oynatmamız, oyuncuların oyuna girmemelerine sebep oluyor, hem de bizim değişiklik yapmamıza engel oluyor. Maçı oynarken inanın ben sadece o maçı düşünmüyorum. Altay maçında biz ne yaptık Furkan Çil'i stoper oynattık. Aynı Furkan'ı geçen sene Ümraniye maçında santrfor oynattık. Santrfor Otoo'yu aldık sağ bek oynattık. Bu sefer ne oluyor oyun taktiksel ve planlamanız anlamda dışına çıkıyor. O maçı kurtarmak için puan alabilmek için her şeyi yapıyoruz. Sıkıntılarımız bunlar. Biz bunları sadece taraftarımız bilsin anlamında söylüyoruz. Bir sığınma amaçlı söylemiyorum. Çünkü biz iyi bir takımız. İyi bir kulübüz. Çok iyi bir taraftar grubumuz var. Biz çıkıp sahaya mücadelemizi yapacağız. İnşallah iyi bir sonuç alacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu. - BALIKESİR

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