Giresun 2. OSB'de sıfır atık yönetim sistemleri kuruluyor

Giresun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında, Giresun 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde de Sıfır Atık Yönetim Sistemleri kuruluyor.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Giresun 2. Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Mete Bahadır Yılmaz, Giresun 2. OSB'de uygulayacakları Sıfır Atık Yönetim Sistemleri hakkında Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'yle görüşmelerini tamamladıklarını kaydetti.

Yılmaz açıklamasında, "Sıfır Atık Yönetim Sistemleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı takibinde bulunan bir projedir. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde bir araya gelerek değerlendirmelerde bulunduk. Proje kapsamında Organize Sanayi Bölgesinde her kuruluş kendi yerleşkesi içerisinde önce fiziki şartları sağlayarak Sıfır Atık Yönetim Sistemini kurması gerekiyor. Her türlü atıklar kendi içerisinde ayrıştırılarak depolanması gerekiyor. Daha sonra bunların tekrar ekonomiye kazandırılması sağlanacaktır. Biz de henüz yeni kurulan bir OSB olarak Türkiye'de Sıfır Atık Yönetim Sistemi konusunda örnek olmak istiyoruz. Bunun için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. - GİRESUN