Giresun'a sanayi ve teknoloji alanında 412.5 milyon lira yatırım yapıldı - Son Dakika

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, son 18 yılda Giresun'a sanayi ve teknoloji alanında 412.5 milyon lira yatırım yapıldığını bildirdi.

Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Giresun'da sürdürülebilir kalkınmanın desteklendiğini belirtti.

Kentte üretim, istihdam ve ihracatın artması için çalışmaları sürdürdüklerini aktaran Öztürk, "Amacımız, yatırımcılarımızı her anlamda destekleyerek, vatandaşlarımıza daha çok iş imkanı sağlamak, istihdam oranına büyük bir ivme kazandırmaktır. Bu anlayışla, son 18 yılda AK Parti hükumetlerince ilimize sanayi ve teknoloji alanında 412.5 milyon lira tutarında yatırım yapıldı." ifadelerini kullandı.

Öztürk, Giresun'da planlı sanayileşmenin desteklendiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"İlimizde 1'inci ve 2'inci Organize Sanayi Bölgelerinde toplam 3 bin 500 ile 4 bin kişi arasında istihdam sağlanmaktadır. 2. Organize Sanayi Bölgesi'nin tüm parsellerinde, 2023 yılı sonu itibariyle yüzde yüz faaliyete geçilmesiyle birlikte, istihdamın 5 bin kişi civarında olacağı öngörülmektedir. Bu kapsamda, 2023 sonu itibariyle birinci ve ikinci organize sanayi bölgelerinde toplam 7 bin kişi civarında istihdam hedeflenmektedir. Bu projeler için 2002-2020 yılları arasında 192 milyon 96 bin 158 lira bakanlık kredisi kullandırılmıştır."

Giresun'un doğusunda da planlı sanayileşme ve istihdamın sağlanması için çalışmalar yürütüldüğüne işaret eden Öztürk, doğu bölgesinde 3. OSB'nin kurulması için gerekli başvuruların Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na yapıldığını belirtti.

Cemal Öztürk, KOSGEB destekleriyle ise küçük ve orta boyutlu işletmelerin önünün açıldığını ifade ederek, "Bu kapsamda ilimizde 2003-2020 yılları arasında 2 bin 200 işletmemize 41.7 milyon lira destek, 3 bin 500 işletmemize ise 286.5 milyon lira kredi hacmi sağlandı." ifadelerini kullandı.

KOSGEB Hızlı Destek Programı kapsamında, Kovid-19 salgını nedeniyle Giresun'da gelir kaybına uğramış veya nakit akışı bozulmuş mikro işletmelere 30 bin liraya kadar, küçük işletmelere ise 75 bin liraya kadar olmak üzere 3 yıl geri ödemesiz ve faizsiz destek sağlandığını kaydeden Öztürk, yine koronavirüs salgını nedeniyle kentte ticari faaliyetleri olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarlara tek seferde, iki ayrı grup halinde 5 bin lira ve 3 bin lira hibe desteği sağlandığı bilgisini verdi.

Sürdürülebilir bölgesel kalkınmayı hızlandırmak için Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) destekleriyle, Giresun'da birçok yatırımın yapıldığına dikkat çeken Öztürk, şunları aktardı:

"DOKA ve DOKAP aracılığıyla hayata geçirilen projelerle ilimizin ekonomik anlamda büyümesine katkı sağlanmıştır. Bu kapsamda, DOKA aracılığıyla ilimizde 146 projeye 33 milyon lira destek verilerek, 51 milyon lira yatırım hacmi sağlanmıştır. DOKAP aracılığıyla ise ilimizde 166 milyon lira bütçeli 52 projeye destek sağlanmıştır. Rekabetçi sektörler programı kapsamında ilimizde, fındık lisanslı depoculuk kurulması projesi hayata geçirilmiştir. Bilim ve teknoloji projeleri desteklenerek, Teknoloji Geliştirme Bölgesi ile Tasarım Merkezi kurulmuştur."

Milletvekili Öztürk, bu yatırım ve desteklerin Giresun'a kazandırılmasını sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tüm Giresun halkı adına teşekkür etti.