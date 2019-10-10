AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, sağlık yatırımlarının tamamlanmasıyla Giresun'un bir sağlık üssü haline geleceğini belirtti.

Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti hükümetleri döneminde sağlık alanında Giresun'a 412 milyon liralık yatırım yapıldığını belirterek, devam eden yatırımlarla bu tutarın 628 milyon liraya ulaşacağını aktardı.

Yatırımların hız kesmeden devam ettiğini vurgulayan Öztürk, şunları kaydetti:

"Yatırımlarımız bittiğinde sağlık hizmeti verme açısından Giresun adeta bir sağlık üssü haline gelecek. 2019 ekim ayı itibarıyla Sağlık Bakanlığı tarafından ilimizde yürütülen çalışmalar kapsamında inşaat aşamasında olan Merkez Kale Devlet Hastanesi, Güce Aile Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi, Entegre İlçe Hastanesi ve Eynesil Entegre İlçe Hastanesi, Aile Sağlığı Merkezi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunu kapsayan yatırımların toplam bedeli 170 milyon 488 bin 672 liradır."

Öztürk, planlama aşamasında olan Çamoluk Entegre İlçe Hastanesi ve Piraziz Entegre İlçe Hastanesini kapsayan 2 yatırımın toplam bedelinin 7 milyon 625 bin lira olduğu belirtti.

Proje aşamasındaki yatırımlarla ilgili bilgi veren Öztürk, şunları aktardı:

"Görele Devlet Hastanesi Ek Bina, Tirebolu 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi, İlçe Sağlık Müdürlüğü, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, Merkez Halk Sağlığı Laboratuvarı Ek Bina, Görele Çavuşlu 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, Aile Sağlığı Merkezi, Yağlıdere Toplum Sağlığı Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, Piraziz Toplum Sağlığı Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri ve Soğuksu Sağlıklı Yaşam Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezini kapsayan yatırımların toplam bedeli 37 milyon 750 bin liradır."

Cemal Öztürk, bugüne kadar yapımı tamamlanmış 45 yatırımın toplam bedelinin ise 412 milyon 281 bin 211 lira olduğunu kaydederek, "İl genelinde tüm yatırımlarımız tamamlandığında toplam tutar 628 milyon 144 bin 884 lirayı bulacak. Amacımız, hemşehrilerimize etkin sağlık hizmeti sunabilmek, ilimizin sağlık sunum standartlarını yükseltebilmek. Sağlık yatırımlarımız tüm hemşehrilerimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.