Giresun'da 2025'te 40 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Giresun'da 2025'te 40 Kişi Hayatını Kaybetti

Giresun\'da 2025\'te 40 Kişi Hayatını Kaybetti
07.01.2026 14:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'da 2025 yılında trafik kazalarında 40 kişi hayatını kaybederken, 2.406 kişi yaralandı.

Giresun'da 2025 yılı boyunca meydana gelen trafik kazalarında toplam 40 kişi hayatını kaybederken, 2 bin 406 kişi yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Daire Başkanlığı, 2025 yılına ait trafik kaza istatistiklerini paylaştı. Giresun genelinde polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinde yıl boyunca yaşanan kazaların bilançosu ağır oldu. 2025 yılı Aralık ayı verilerine göre, Giresun'da trafik kazalarında artış gözlendi. Emniyet sorumluluk bölgesinde Aralık ayında 114 ölümlü veya yaralanmalı ve 115 maddi hasarlı kaza meydana geldi. Jandarma sorumluluk bölgesinde 19 ölümlü veya yaralanmalı ve 12 maddi hasarlı kaza kayıtlara geçti. Aralık ayında meydana gelen kazalarda toplam 12 kişi hayatını kaybederken, 219 kişi yaralandı.

2025 yılı genelinde Giresun'da emniyet sorumluluk bölgesinde kaza yoğunluğu yaşandı. Yıl boyunca bin 280 ölümlü veya yaralanmalı kaza ve bin 323 maddi hasarlı kaza meydana geldi. Bu kazalarda 24 kişi hayatını kaybederken, bin 962 kişi yaralandı. Jandarma sorumluluk bölgesinde ise 2025 yılında 235 ölümlü veya yaralanmalı kaza ve 164 maddi hasarlı kaza gerçekleşti. Bu kazalarda 16 kişi yaşamını yitirirken, 444 kişi yaralandı. 2025 yılı toplamında 40 kişi hayatını kaybederken, 2 bin 406 kişi trafik kazalarında yaralandı. - GİRESUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Giresun, Trafik, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Giresun'da 2025'te 40 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir’de koyda kaçak sökümü yapılan hurda gemiye 2 milyon 850 bin lira para cezası İzmir'de koyda kaçak sökümü yapılan hurda gemiye 2 milyon 850 bin lira para cezası
Mayon Yanardağı’nda alarm seviyesi 3’e yükseltildi Mayon Yanardağı'nda alarm seviyesi 3'e yükseltildi
Kartepe’deki ünlü otelin çalışma ruhsatı iptal edildi Kartepe'deki ünlü otelin çalışma ruhsatı iptal edildi
Elazığ’da 10 katlı binanın çatısında tehlikeli kar temizliği Elazığ'da 10 katlı binanın çatısında tehlikeli kar temizliği
Darbedilen kişi, apartman girişinde ölü bulundu Darbedilen kişi, apartman girişinde ölü bulundu
Parasını ödediği evi alamayınca önce müteahhidin oğlunu, sonra kendini öldürdü Parasını ödediği evi alamayınca önce müteahhidin oğlunu, sonra kendini öldürdü

15:01
TFF ülkede deprem etkisi yaratan olaya el attı: Hepsi kapatılacak
TFF ülkede deprem etkisi yaratan olaya el attı: Hepsi kapatılacak
14:45
Görüntü Türkiye’nin yanı başından Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı
Görüntü Türkiye'nin yanı başından! Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı
14:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çok konuşulan Maduro iddiasına yanıt: Bize böyle bir haber gelmedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulan Maduro iddiasına yanıt: Bize böyle bir haber gelmedi
13:55
Suriye ordusu, YPG ile çatışıyor Tüm mevziler meşru hedef ilan edildi
Suriye ordusu, YPG ile çatışıyor! Tüm mevziler meşru hedef ilan edildi
13:43
Maduro’nun Merkez Bankası’na ait 113 ton altını İsviçre’ye taşıdığı ortaya çıktı
Maduro'nun Merkez Bankası'na ait 113 ton altını İsviçre'ye taşıdığı ortaya çıktı
13:33
3 milletvekili AK Parti’ye katıldı Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı
3 milletvekili AK Parti'ye katıldı! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 15:34:02. #7.11#
SON DAKİKA: Giresun'da 2025'te 40 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.