Giresun\'da 2025\'te 40 Kişi Hayatını Kaybetti

Giresun'da 2025 yılı boyunca meydana gelen trafik kazalarında toplam 40 kişi hayatını kaybederken, 2 bin 406 kişi yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Daire Başkanlığı, 2025 yılına ait trafik kaza istatistiklerini paylaştı. Giresun genelinde polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinde yıl boyunca yaşanan kazaların bilançosu ağır oldu. 2025 yılı Aralık ayı verilerine göre, Giresun'da trafik kazalarında artış gözlendi. Emniyet sorumluluk bölgesinde Aralık ayında 114 ölümlü veya yaralanmalı ve 115 maddi hasarlı kaza meydana geldi. Jandarma sorumluluk bölgesinde 19 ölümlü veya yaralanmalı ve 12 maddi hasarlı kaza kayıtlara geçti. Aralık ayında meydana gelen kazalarda toplam 12 kişi hayatını kaybederken, 219 kişi yaralandı.

2025 yılı genelinde Giresun'da emniyet sorumluluk bölgesinde kaza yoğunluğu yaşandı. Yıl boyunca bin 280 ölümlü veya yaralanmalı kaza ve bin 323 maddi hasarlı kaza meydana geldi. Bu kazalarda 24 kişi hayatını kaybederken, bin 962 kişi yaralandı. Jandarma sorumluluk bölgesinde ise 2025 yılında 235 ölümlü veya yaralanmalı kaza ve 164 maddi hasarlı kaza gerçekleşti. Bu kazalarda 16 kişi yaşamını yitirirken, 444 kişi yaralandı. 2025 yılı toplamında 40 kişi hayatını kaybederken, 2 bin 406 kişi trafik kazalarında yaralandı. - GİRESUN