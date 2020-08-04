Giresun'da akaryakıt istasyonundaki LPG tankerinde oluşan sızıntı giderildi - Son Dakika

Giresun'da bir akaryakıt istasyonundaki LPG tankerinde meydana gelen sızıntı giderildi.

Merkezdeki Sazbeyi mevkisinde akaryakıt istasyonuna LPG boşaltmaya gelen 25 AY 444 plakalı tankerin boşaltım sistemindeki sızıntı üzerine itfaiye ve polis ekiplerince güvenlik önlemleri alınarak teknik ekip çağrıldı.

Samsun'dan gelen teknik ekibin sızıntıya müdahalesi sonrası tanker gece saatlerinde kontrollü şekilde bölgeden ayrıldı.

Tedbir amacıyla kapatılan Atatürk Bulvarı ile Fatih ve Mehmet Laçin caddelerinde ise ulaşım normale döndü.