Giresun'da asansör kazası: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Giresun'da asansör kazası: 1 ölü, 2 yaralı

13.05.2022 15:10
Giresun'da asansör kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Giresun'da Atatürk Bulvarı Sahil Yolu üzerinde bulunan bir otelde tadilat sırasında asansör boşluğunda çalışan işçilerin üzerine asansör düştü.

Giresun'da Atatürk Bulvarı Sahil Yolu üzerinde bulunan bir otelde tadilat sırasında asansör boşluğunda çalışan işçilerin üzerine asansör düştü. Olayda 2 işçi yaralandı, 1 işçi ise hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, il merkezindeki bir otelin tadilatı sırasında asansör boşluğunda çalışan işçilerin üzerine üst katlarda bulunan asansör bilinmeyen bir nedenle üzerlerine düştü. Olayda işçilerden Metin D., Sinan A. yaralanırken, Ahmet Dağdeviren ise hayatını kaybetti.

Asansör altında bulunan işçilerin çıkartılması için 112, UMKE, İtfaiye ve AFAD ekipleri yoğun çaba sarf etti. Yaralılar Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayatını kaybeden Ahmet Dağdeviren'in cenazesi ise Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı ilk incelemenin ardından Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GİRESUN

Giresun'da asansör kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Giresun'da asansör kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Giresun'da asansör kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Giresun'da asansör kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Giresun'da asansör kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Giresun'da asansör kazası: 1 ölü, 2 yaralı

YORUMLAR
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Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Atatürk Bulvarı, Giresun, işçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Giresun'da asansör kazası: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Giresun'da asansör kazası: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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