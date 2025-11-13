Giresun'da 'Bir Kitap, Bin Hayal' Fuarı için Geri Sayım Başladı

(GİRESUN) - Giresun Belediyesi'nin bu yıl "Bir Kitap, Bin Hayal" sloganıyla 21-30 Kasım günlerinde düzenleyeceği kitap fuarı için geri sayım başladı.

Giresun Belediyesi tarafından bu yıl "Bir Kitap, Bin Hayal" sloganıyla gerçekleştirilecek fuar, 21-30 Kasım günleri arasında kitapseverlerle buluşacak. Kültür ve edebiyatseverlerin merakla beklediği etkinlikte, çok sayıda yazar okurlarıyla bir araya gelecek. Fuar kapsamında imza günleri, söyleşiler ve paneller düzenlenecek.

Fuara katılacak yazarın bir kısmı açıklandı

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, fuara katılacak ilk 11 yazar arasında İlker Başbuğ, Emre Gül, İnci Aral, Sunay Akın, Ayşe Kulin, Murat Tavlı, Hatice Nur Ege, Fuat Sevimay, Işıl Işık, Ahmet Ümit ve Buket Uzuner yer alıyor. Diğer yazar ve yayınevleriyle ise görüşmelerin sürdüğü, katılım listelerinin ilerleyen günlerde açıklanacağı bildirildi.

Belediye Başkanı Fuat Köse, kitap fuarının şehirde kültürel bir buluşma noktası haline geldiğini belirterek, "Kitap fuarımız hem çocuklarımıza hem gençlerimize okuma sevgisini aşılamak hem de yazarlarla okurları aynı ortamda buluşturmak açısından büyük bir anlam taşıyor" dedi.