Giresun'da ceviz ve Trabzon hurması bahçeleri tesis edildi - Son Dakika

Giresun Tarım ve Orman Müdürü Muhammed Angın, Giresun'da yedi ilçede 258 dekarlık ceviz ile Espiye ilçesinde 2 dekarlık Trabzon hurması bahçesi tesis edildiğini bildirdi.

Angın, yaptığı yazılı açıklamada, Giresun İli Kırsal Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi (GİRKAP) projesi kapsamında çiftçilere sertifikalı ve yüksek verimli 8 bin 45 ceviz, 600 badem, 126 kiraz, 330 elma, 189 armut ve 100 de Trabzon hurması fidanı dağıtımının gerçekleştirildiğini belirtti.

Fidanlarla Şebinkarahisar, Bulancak, Espiye, Doğankent, Yağlıdere ve Alucra ilçelerinde toplam 258 dekar alanda ceviz bahçesi tesis edildiğini ifade eden Angın, yine Espiye ilçesinde de 2 dekar sahada Trabzon hurması bahçesi oluşturulduğunu aktardı.

Yörenin yerel meyve çeşitleri konusunda oldukça zengin bir potansiyele sahip olduğuna vurgu yapan Angın, şunları ifade etti:

"Müdürlüğümüzce yürütülen GİRKAP Projesi kapsamında, yerel meyve çeşitlerimizin bölgemizde devamlılığının sağlanması ve gen kaynağının korunması amacıyla 2021 yılı içerisinde bazı yerel meyve fidanlarının üretimlerinin yapılmasına yönelik yeni bir alt proje çalışması planlanmaktayız."