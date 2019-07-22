Giresun'da, "Deniz Çöpleri Yönetim Komisyonu" kurulacak
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Giresun Valiliği koordinesinde "Deniz Çöpleri Yönetim Komisyonu"nun kurulacağı bildirildi.
Giresun Valiliği Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 12:54 Kaynak: AA
koordinesinde "Deniz Çöpleri Yönetim Komisyonu"nun kurulacağı bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Deniz Çöpleri İl Eylem Planının Hazırlanması ve Uygulanması Genelgesi"nin üçüncü maddesi uyarınca komisyonun kurulacağı belirtildi.
Açıklamada, Vali yardımcısı Kürşat Güleryüz
başkanlığındaki komisyonun bir ay içerisinde oluşturulacağı kaydedildi.
Komisyonun içerisinde Giresun Belediyesi, Giresun ve sahil kesimdeki ilçe kaymakamlıklar ve belediyeler, Tarım ve Orman ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri, DSİ 226. Şube Müdürlüğü, Giresun İl Özel İdaresi ile liman başkanlıklarının yer alacağı aktarıldı.
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