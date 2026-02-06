Giresun'da Deprem Anması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Giresun'da Deprem Anması

06.02.2026 16:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Saadet Partisi, 6 Şubat depremlerinin 3. yılında anma etkinliği düzenledi, dikkat çekti.

(GİRESUN) - Saadet Partisi Giresun İl Başkanlığı, 6 Şubat depremlerinin 3. yılında Atatürk Meydanı'nda anma etkinliği düzenledi. Deprem düdüğü çalarak, "Sesimizi duyan var mı?" şeklinde seslenilen etkinlikte İl Başkanlığı adına yapılan açıklamada, "Biliyoruz ki deprem ülkemizin bir gerçeğidir. Depremlerin afete dönüşmemesi için gerekli tedbirleri hayata geçirmek zorundayız. Her depremden sonra 'bu son olacak' denildi. 'Bundan ders çıkaracağız' denildi. 18 binden fazla canımızı kaybettiğimiz Büyük Marmara Depremi'nden sonra da aynı sözler verildi ama olmadı. Şehirlerimiz ranta, insanımız ihmale kurban edildi. O acı soruyu bir kez daha soruyoruz, sesimizi duyan var mı?" denildi.

Giresun'da 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılı nedeniyle Saadet Partisi Giresun İl Başkanlığı'nca "Sesimizi Duymayanlara Düdük Çalıyoruz" başlığıyla etkinlik düzenlendi. Katılımcıların sık sık deprem düdüğü çalarak, "Sesimizi duyan var mı?" diye seslendiği etkinlikte okunan basın açıklamasında, depremlerin doğal bir gerçek olduğu, ancak yaşanan felaketlerden ders çıkarılmadığı vurgulandı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Biliyoruz ki deprem ülkemizin bir gerçeğidir. Depremlerin afete dönüşmemesi için gerekli tedbirleri hayata geçirmek zorundayız. Her depremden sonra 'bu son olacak' denildi. 'Bundan ders çıkaracağız' denildi. 18 binden fazla canımızı kaybettiğimiz Büyük Marmara Depremi'nden sonra da aynı sözler verildi ama olmadı. Şehirlerimiz ranta, insanımız ihmale kurban edildi. O acı soruyu bir kez daha soruyoruz, 'sesimizi duyan var mı?' Elimizde gördüğünüz bu düdük bir deprem düdüğüdür. Deprem çantasının olmazsa olmazıdır. Biz bugün henüz enkaz altında değilken düdük çalıyoruz. Çünkü bugün bu düdük duyulmazsa, yarın Allah korusun çok daha büyük acılar yaşanacaktır. Bugün düdük çalıyoruz çünkü enkaz altında kalmak istemiyoruz. Düdük çalıyoruz, çünkü inşaat değil, insan yaşasın istiyoruz. Düdük çalıyoruz çünkü bugün adalet enkaz altında. Liyakat, planlama, denetim, tedbir ve vicdan enkaz altında."

"Rantı değil, insanı önceleyin"

Bizler seslerini duyuramayan 86 milyon insanımız adına düdük çalıyoruz. Rantın, betonun ve inşaatın egemen olduğu anlayış yerine yaşanabilir şehirler inşa eden bir anlayış talep ediyoruz. Aziz milletimizin ne depreme ne yangınlara ne de sellere verecek canı kalmamıştır. Her şey için çok geç olmadan sesimizi duyun. Tedbirleri alın, denetimleri eksiksiz yerine getirin. Rantı değil, insanı önceleyin. Bugüne kadar depremde kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz."

Kaynak: ANKA

Giresun, Deprem, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Giresun'da Deprem Anması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatay’da duygulandıran buluşma Depremzede Beliz, 3 yıldır sakladığı emanetin sahibiyle bir araya geldi Hatay'da duygulandıran buluşma! Depremzede Beliz, 3 yıldır sakladığı emanetin sahibiyle bir araya geldi
Kızlar arasındaki kavga kanlı bitti Sebebi akılalmaz Kızlar arasındaki kavga kanlı bitti! Sebebi akılalmaz
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan “Epstein“ yorumu: Bu bir insanlık meselesi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan "Epstein" yorumu: Bu bir insanlık meselesi
Ara transfer döneminde 2 milyar dolarlık harcama Ara transfer döneminde 2 milyar dolarlık harcama
Yonca Evcimik’in Tarkan’la ilgili sözleri kavga çıkaracak Yonca Evcimik'in Tarkan'la ilgili sözleri kavga çıkaracak
Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı

16:06
Eski kocasının sözleri Müge Anlı’yı küplere bindirdi: Yakamızdan düşün artık
Eski kocasının sözleri Müge Anlı'yı küplere bindirdi: Yakamızdan düşün artık
16:05
Murat Övüç için istenen ceza belli oldu İddianamedeki ifadeler dikkat çekti
Murat Övüç için istenen ceza belli oldu! İddianamedeki ifadeler dikkat çekti
15:50
Tribünden düşerek ölen Harda Kaçmaz toprağa verildi Babasının feryatları yürekleri dağladı
Tribünden düşerek ölen Harda Kaçmaz toprağa verildi! Babasının feryatları yürekleri dağladı
15:39
Aracını muayene götüren polis memurunu döverek öldürdüler
Aracını muayene götüren polis memurunu döverek öldürdüler
15:00
Kızılay’ın şube başkanı rezil suçlama ile tutuklandı Kurum hemen harekete geçti
Kızılay'ın şube başkanı rezil suçlama ile tutuklandı! Kurum hemen harekete geçti
14:26
Erzincan’da 4.9 şiddetinde deprem
Erzincan'da 4.9 şiddetinde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 16:32:06. #.0.4#
SON DAKİKA: Giresun'da Deprem Anması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.