Giresun'da, "Eğitimde İşbirliği ve Değerler Eğitimi" protokolü imzalandı - Son Dakika

Giresun'da gençler ve çocukların, toplumsal ve evrensel değerleri kazanmaları, kişiliklerinin her yönüyle gelişmesinin sağlanması amacıyla "Eğitimde İşbirliği ve Değerler Eğitimi" protokolü yapıldı.

Giresun Valiliğinde, Giresun Müftülüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan protokole Vali Enver Ünlü de katıldı.

Vali Ünlü, burada yaptığı konuşmada, toplumun mevcudiyetini sürdürebilmesinin din, dil, ahlak, örf, adet, bayrak, devlet ve millet gibi değerlere bağlı olduğunu söyledi.

Değerlerin toplumlara göre farklılıklar gösterse de temel bazda insani değerlerin birçok topluluk tarafından kabul gördüğünü belirten Ünlü, insanların barınma, beslenme gibi temel ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra sevgiye, saygıya, ahlaki ve manevi değerleri yüksek, adaletli ortamlara ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Ünlü, bir toplumun sahip olduğu değerlerin tahrip edilmesinin, o toplumun genleriyle oynamaya eşdeğer olduğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu durumda ortaya çıkan tahribat toplumsal bünyenin yapısını tamamen bozacaktır. Maalesef günümüz şartlarında zaman zaman toplumsal değer, yargılarımızdan uzaklaşıyoruz. Manevi ve kültürel değerlerimizden ne kadar uzaklaşırsak, bu durumdan o kadar çok etkileniyoruz. Değerler erozyonundan en çok etkilenen, toplumun temel taşı olan aile ve onun en değerli varlığı çocuklarımızdır. Bu gerçeği görerek, manevi müdahale ve destek öncelikli konularımız arasında olmalıdır."

Bu kapsamda söz konusu protokolü düzenlediklerini aktaran Ünlü, "Bu protokolü geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı bu tehlikelerden korumak, öğrencilerimizde milli ve manevi değerlere karşı duyarlılık oluşturmak amacıyla hayata geçiriyoruz. Emeği geçen, katkısı olan herkese teşekkür ediyor, bu çalışmanın hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.

Konuşmanın ardından, İl Müftüsü Ramazan Topcan ve İl Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Tosunoğlu arasında imzalanan protokolü, Vali Ünlü onayladı.

İmzalanan protokole göre, Giresun ve ilçelerinde ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumlarında öğrenci, öğrenci velileri, öğretmenler, okul yöneticileri ile müftülük personellerinin katılımıyla çalışmalar yürütülecek.