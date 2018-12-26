Giresun'da Eğitime Kar Engeli Devam Ediyor

Giresun
'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı eğitime engel olmaya devam ediyor. İlçelere bağlı köylerin birçoğunda eğitime 1 gün süreyle ara verildi.
Giresun Valiliğinden yapılan açıklamada, "Alucra
ilçe merkezi ve bağlı tüm köy okullarında, Çamoluk
ilçe merkezi ve tüm köy okullarında, Bulancak
ilçesine bağlı tüm köy okullarında (Yalıköy
Şehit Pilot
Teğmen Barış Çakır İlk/Ortaokulu Hariç), Dereli
ilçesine bağlı tüm köy okullarında, Doğankent
ilçesine bağlı tüm köy okullarında, Keşap
ilçesine bağlı Çamoluk köyünde bulunan Çamoluk ilkokulu, Şebinkarahisar
ilçe merkezi ve köy okullarında 27 Aralık
2018 Perşembe günü eğitime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir" denildi. - GİRESUN