Son Dakika Haberleri: Giresun'da Eğitime Kar Engeli Devam Ediyor

Giresun'da Eğitime Kar Engeli Devam Ediyor

1 saat önce

Giresun'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı eğitime engel olmaya devam ediyor.

Giresun'da Eğitime Kar Engeli Devam Ediyor, System.String[]
Giresun'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı eğitime engel olmaya devam ediyor. İlçelere bağlı köylerin birçoğunda eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Giresun Valiliğinden yapılan açıklamada, "Alucra ilçe merkezi ve bağlı tüm köy okullarında, Çamoluk ilçe merkezi ve tüm köy okullarında, Bulancak ilçesine bağlı tüm köy okullarında (Yalıköy Şehit Pilot Teğmen Barış Çakır İlk/Ortaokulu Hariç), Dereli ilçesine bağlı tüm köy okullarında, Doğankent ilçesine bağlı tüm köy okullarında, Keşap ilçesine bağlı Çamoluk köyünde bulunan Çamoluk ilkokulu, Şebinkarahisar ilçe merkezi ve köy okullarında 27 Aralık 2018 Perşembe günü eğitime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir" denildi. - GİRESUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:19 Kaynak: İHA

Alucra, Yalıköy, Giresun, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji'den Kar ve Sağanak Uyarısı! Hava Sıcaklığı 6 ila 12 Derece Düşecek Gümüşhane'de Eğitime Kar Engeli! Okullar 1 Gün Tatil Edildi

Valilik Duyurdu! Aksaray'da Eğitime Bir Gün Ara Verildi ABD Başkanı Trump, Irak'a Sürpriz Bir Ziyaret Gerçekleştirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 23:59:34. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Giresun'da Eğitime Kar Engeli Devam Ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]