Giresun'da faili meçhul cinayet 17 yıl sonra çözüldü - Son Dakika

Ordu'da başka bir suçtan cezaevinde bulunan kişinin, Giresun'da 2005'teki cinayetin faili olduğu belirlendi.

Bulancak ilçesine bağlı Kovanlık beldesinde 2005'te Erdal Şenol, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce öldürüldü.

Jandarmanın o dönemde yaptığı soruşturmada bir sonuca ulaşılamadı ve dosya faili meçhul olarak kaldı.

Bulancak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Giresun İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, bir süre önce Erdal Şenol cinayetinin dosyasını yeniden ele aldı.

Araştırma ve teknik takip sonucu Şenol'u, M.A.A'nın öldürdüğü belirlendi.

M.A.A'nın, Ordu'da işlediği başka bir suçtan dolayı 3 Aralık 2021'den beri cezaevinde bulunduğu öğrenildi.