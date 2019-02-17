Son Dakika Haberleri: Giresun'da "Genç Ofis" Hizmete Giriyor

Giresun'da "Genç Ofis" Hizmete Giriyor

1 saat önce

Giresun'da, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Genç Ofis"in Nurettin Canikli Anadolu İmam Hatip Lisesi bünyesinde kurulduğu bildirildi.

Giresun'da
Giresun'da, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Genç Ofis"in Nurettin Canikli Anadolu İmam Hatip Lisesi bünyesinde kurulduğu bildirildi.

Giresun Gençlik Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Bakanlık tarafından ofis uygulamasının 20 ilde gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, Giresun'da ofisin Nurettin Canikli Anadolu İmam Hatip Lisesi binasında hazırlandığı vurgulanarak, kısa zamanda ofisin gençlerin hizmetine gireceği ifade edildi.

"Genç Ofis"in, önemli görevler üstleneceği aktarılan açıklamada, mart ayında "Gelecek İçin Yollardayız" projesinin hayata geçirilerek Giresun'un en uzak bölgelerindeki gençlere de merkez hizmetlerinin götürülmesinin hedeflendiği kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 11:44 Kaynak: AA

Nurettin Canikli, Genç, Giresun, Güncel
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