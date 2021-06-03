Giresun'da, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika

Giresun'un Espiye ve Eynesil ilçelerinde "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında el sanatları etkinlikleri düzenlendi.

Espiye Hükumet Konağı önünde düzenlenen etkinlikte, Halk Eğitim Merkezi kurslarında üretilen el sanatları ürünleri sergilendi.

Merkez Müdürü Melike Ünver, yaptığı konuşmada, 155 kurs düzenlediklerini, bu kurslara 1252'si kadın olmak üzere toplam 1986 kursiyerin katıldığını söyledi.

Ünver, pandemi döneminde merkez olarak 60 bin maske üretimini de gerçekleştirdiklerini aktardı.

Etkinliğe, Espiye Kaymakamı Taner Tengir, Espiye Belediye Başkanı Mustafa Karadere, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Karakayalı, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Eynesil ilçesindeki etkinlik ise Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde gerçekleştirildi.

Kurslarda üretilen ürünlerin sergilendiği etkinliğe, Eynesil Kaymakamı İdris Koç, Eynesil Belediye Başkan Vekili Engin Kemal, davetliler ile kursiyerler katıldı.