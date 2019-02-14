Giresun'da İnşaat Temelinde Heyelan

Giresun'da temelinde heyelan meydana gelen inşaatın yanındaki 3 katlı apartman ile bir katlı ev, tedbir amaçlı tahliye edildi.

Giresun'da temelinde heyelan meydana gelen inşaatın yanındaki 3 katlı apartman ile bir katlı ev, tedbir amaçlı tahliye edildi.



Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Aksu Mahallesi Mehmet İzmen Caddesi üzerindeki bir inşaat temelinde, heyelan meydana geldi.



İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.



Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Giresun Belediyesi ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görevlileri de inşaat ve çevresinde incelemelerde bulunuldu.



AFAD İl Müdürü Halil Topatan AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı her türlü tedbirin alındığını söyledi.



Topatan, heyelan nedeniyle inşaatın yanındaki 4 kişinin yaşadığı tek katlı ev ile bir kişinin yaşadığı 3 katlı apartmanın tedbir amaçlı boşaltıldığını kaydetti.

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