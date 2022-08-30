Açıklamada, ağustosta yayla şenlikleri, fabrikalar, park ve bahçeler gibi alanlarda yaklaşık 4 bin 600 erkeğin, "Kadına El Kalkamaz" mottosuyla bilgilendirildiği aktarıldı.

Kaynak: AA

Jandarma, Giresun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 'Kadına El Kalkamaz' mottosuyla erkekler bilgilendirildi - Son Dakika

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