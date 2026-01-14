Giresun'da Kar Yağışı Elektrik Şebekesini Etkiliyor - Son Dakika
Giresun'da Kar Yağışı Elektrik Şebekesini Etkiliyor

Giresun\'da Kar Yağışı Elektrik Şebekesini Etkiliyor
14.01.2026 12:43
Çoruh EDAŞ, Giresun'daki yoğun kar yağışı nedeniyle 159 personel ile arıza onarımlarına devam ediyor.

Giresun'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle elektrik dağıtım şebekesinde oluşabilecek olumsuzluklara karşı elektrik dağıtım şirketi ekipleri sahada 7/24 görev yapıyor. Günlerdir aralıksız kar yağışı alan bölgeye, hava şartlarının nispeten daha elverişli olduğu çevre illerden destek sağlayan Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş. (Çoruh EDAŞ), 159 personel ve 82 araç ile gece gündüz sahada arızaları gidermeye devam ediyor.

Türkiye genelinde etkisini gösteren soğuk hava dalgası ve yoğun kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Giresun'da da hafta sonu yaşanan şiddetli fırtınanın ardından kar yağışı başladı. İl genelinde yollar ulaşıma kapanırken, birçok ilçede eğitime ara verildi.

Yoğun kar yağışı enerji dağıtım şebekelerini de etkiliyor

Yoğun kar yağışı enerji dağıtım şebekelerini de etkiliyor, bölgede yer yer enerji kesintileri yaşanıyor. Ekipler, kaliteli ve kesintisiz elektrik dağıtımı sağlamak üzere olumsuz hava şartlarına rağmen çalışmalarını 7/24 kesintisiz şekilde sürdürüyor. Günlerdir aralıksız kar yağışı alan şehirde teyakkuzda olan Çoruh EDAŞ, hava şartlarının nispeten daha elverişli olduğu çevre illerden Giresun'a personel ve araç desteği sağladı. Ekipler, hava ve yol şartlarının elverdiği ölçüde muhtemel kesintilere hızlı ve etkin şekilde müdahale edebilmek amacıyla sahada 159 personel ve 82 araç ile çalışmalarını kesintisiz olarak sürdürüyor.

Araçla ulaşılamayan bölgelerde müdahaleleri yaya olarak gerçekleştiren saha ekipleri, muhtemel arızalara hızla müdahale ederek kesintinin en kısa sürede giderilmesi için yoğun çaba harcıyor.

Şebeke anlık olarak izleniyor

Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımın güçleştiği bölgelerde, teknik ekipler arıza tespit ve onarım çalışmalarını kesintisiz şekilde yürütürken, kontrol ve bakım faaliyetleri de eş zamanlı olarak sürdürülüyor. Hava şartlarına bağlı risklere karşı şebeke izleme ve müdahale süreçleri anlık olarak takip ediliyor. Yetkililer, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit edebilecek her türlü arıza ve şebeke olayını 186 Çağrı Merkezi üzerinden bildirmesini öneriyor. - GİRESUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Doğal Afet, Giresun, Enerji, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Giresun'da Kar Yağışı Elektrik Şebekesini Etkiliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Giresun'da Kar Yağışı Elektrik Şebekesini Etkiliyor
