Giresun'da kaybolan alzaymır hastası kadın bulundu - Son Dakika
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Giresun'da kaybolan alzaymır hastası kadın bulundu

17.06.2022 22:59
Giresun'da kaybolan alzaymır hastası kadın bulundu

Giresun'un Espiye ilçesinde kaybolan alzaymır hastası kadın bulundu.

Giresun'un Espiye ilçesinde kaybolan alzaymır hastası kadın bulundu.

Adabük Mahallesi'nde oğluyla yaşadığı evden sabah ayrılan alzaymır hastası 87 yaşındaki Ayşe Topan dönmedi.

Durumun güvenlik güçlerine bildirilmesi üzerine polis, jandarma, AFAD ve AKUT'tan oluşan 100 kişilik ekip tarafından arama çalışması yapıldı.

Topan, kaybolduğu yerden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta fındık bahçesinde jandarmanın kadavra köpeği Sefil'in yer göstermesi sonucu sağ olarak bulundu.

Espiye Devlet Hastanesinde yapılan sağlık kontrollerinin ardından Topan ailesine teslim edildi.

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Kaynak: AA

Jandarma, Giresun, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Giresun'da kaybolan alzaymır hastası kadın bulundu - Son Dakika

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