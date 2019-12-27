Giresun'da okullar sokak hayvanlarına sıcak yuva oluyor - Son Dakika
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Giresun'da okullar sokak hayvanlarına sıcak yuva oluyor

6 saat önce

Giresun'da, çocuklara hayvan sevgisi aşılamak ve sokak hayvanlarına sıcak yuva kazandırmak amacıyla yürütülen projede, belediye hayvan barınağındaki kedi ve köpekler okullara sahiplendiriliyor.

Giresun'da okullar sokak hayvanlarına sıcak yuva oluyor, System.String[]

Giresun'da, çocuklara hayvan sevgisi aşılamak ve sokak hayvanlarına sıcak yuva kazandırmak amacıyla yürütülen projede, belediye hayvan barınağındaki kedi ve köpekler okullara sahiplendiriliyor.

Giresun Belediyesinin başlattığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün desteklediği "Her Okula Bir Can Dostu" projesi kapsamında aşı ve bakımları kapılan kedi ve köpekler, talepte bulunan okullara veriliyor.

Okulların bahçelerinde oluşturulan yaşam alanlarına konulan hayvanlar, öğrencilerden büyük ilgi görüyor.

Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amaçlarının, çocuklara hayvan sevgisini aşılayabilmek, yine okullar kanalıyla barınaktaki hayvanlara birer sıcak yuva oluşturmak olduğunu söyledi.

Yaklaşık bir ay önce hayata geçirilen proje kapsamında bugüne kadar 9 okulda sokak hayvanlarına yuva oluşturduklarını belirten Şenlikoğlu, hazırladıkları kulübeleri okullara kurduklarını ve buralara talepler doğrultusunda barınakta kalan kedi ve köpekleri yerleştirdiklerini anlattı.

Şenlikoğlu, kent genelinde, sorumluluk alabilecek tüm okullarda sokak hayvanlarının sahiplendirilmesini hedeflediklerini vurgulayarak, Milli Eğitim Müdürlüğü ve okullarla görüşmelerin devam ettiğini aktardı.

Projeye büyük önem verdiklerini dile getiren Şenlikoğlu, "Sokak hayvanlarımız ile çocuklarımızı buluşturuyoruz. Her iki sevgiyi, birlikteliği sağlıyoruz. Biz de buna aracı oluyoruz." dedi.

Şenlikoğlu, bugüne kadar sürdürülen çalışmalarda olumlu yönde geri dönüşler aldıklarını da sözlerine ekledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Tosunoğlu, projeye gereken katkıyı sunduklarını ifade ederek, okul yönetimleriyle görüştüklerini ve sokak hayvanlarının sahiplendirilmesini sağladıklarını söyledi.

"Öğrencilerimiz köpeğimizi çok sevdi ve sahiplendiler"

Giresun Merkez Mustafa Kemal Ortaokulu Müdürü Zeki Soylu da talepleri doğrultusunda Belediye tarafından okula kulübe kurularak yavru köpek verildiğini söyledi.

Öğrencilerin hayvan sevgisini kazanmaları için projeyi sahiplendiklerine vurgu yapan Soylu, "Öğrencilerimiz köpeğimizi çok sevdi ve sahiplendiler. Süt ve mama getirenler oluyor. Çocuklarımızın hayvan sevgisi kazanmaları açısından önemli bir proje. Biz de okul olarak destek vermek istedik." diye konuştu.

Aytekin Şenlikoğlu, Giresun, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 11:24 Kaynak: AA
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