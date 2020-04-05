Giresun'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı - Son Dakika

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Giresun'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı
6 saat önce
Giresun'un Dereli ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu iki kişi yaralandı.
Giresun'un Dereli ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu iki kişi yaralandı.
Salih Elikesik yönetimindeki 53 EL 892 plakalı otomobil, Kulakkaya Yaylası mevkisinde yaklaşık 50 metre derinliğindeki uçuruma yuvarlandı.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Murat Güler yaralandı.
Yaralılar, Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel hastanede tedavi altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 10:08 Kaynak: AA
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