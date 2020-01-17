Giresun'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Giresun'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Giresun'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

54 dakika önce

GİRESUN'un Keşap ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Giresun'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı, System.String[]

GİRESUN'un Keşap ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Fındıklı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Mustafa Aydın yönetimindeki 28 AAH 393 plakalı otomobil ile Muhammet Karahan yönetimindeki 34 BZU 846 plakalı otomobil, çarpıştı. Kazada, sürücüler ile otomobillerde bulunan Hayrettin ve Sercan Karahan yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan sürücü Mustafa Aydın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

KAZA ANI KAMERADA

Polis, kazayla ilgili inceleme başlatırken, kaza anı da çevredeki güvenlik kamerasına anbean yansıdı.


Atatürk Caddesi, Fındıklı, Keşap, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 01:09 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İmamoğlu'nun veto ettiği yeşil alan kararı İBB Meclis'inde kabul edildi
Cübbeli Ahmet'ten Mustafa Kemal Atatürk yorumu: Onu yıpratmak, uğraşmak, İslamiyet'in razı geldiği bir şey olamaz Tel Abyad şehidi Binbaşı Şevket Tombul'la ilgili kahreden detay: Evladını en son 8 günlükken görmüş Son Dakika: Barış Pınarı Harekat bölgesindeki bombalı saldırıda 3 asker şehit oldu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 02:03:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Giresun'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]